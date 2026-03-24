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BBB 26 Enquete BBB 26: parciais atualizadas apontam favorito para deixar o reality no 10° Paredão; confira Gabriela Saporito, Jonas Sulzbach e Juliano Floss formam a berlinda desta terça-feira (24)

Gabriela Saporito, Jonas Sulzbach e Juliano Floss estão emparedados neste décimo Paredão do BBB 26, formado no último domingo (22). Os três participantes estreiam na berlinda desta edição e o resultado parcial das enquetes apontam um favorito do público para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Conforme as parciais atualizadas desta terça-feira (24), Juliano Floss é a preferência do público para ser o próximo eliminado do BBB 26.

Preterido do público

Na enquete do site Uol, Juliano Floss aparece com 56,24% dos votos, enquanto Jonas Sulzbach tem 41,63%%. O levantamento feito pelo Extra, indica a maior diferença entre os dois brothers: o Camarote tem 64,96% das intenções contra 31,12% do Veterano.

O resultado da coluna Play, do jornal O Globo, tem o influenciador digital com 62,48% dos votos, seguido pelo empresário com 34,25%. No Estadão, Juliano aparece com 60%, enquanto Jonas tem 31% das intenções.

O perfil Votalhada TV, que apresenta uma média das enquetes de sites e redes sociais, também aponta Juliano Floss como o favorito para deixar a casa do BBB 26. O dançarino conta com 55% das intenções e Jonas aparece com 41%.

Divergente

Na enquete realizada pela Folha de Pernambuco, o resultado é diferente das parciais acima. Jonas tem 51% dos votos contra 37% de Juliano. Gabriela fica em último lugar em todas as parciais. A sua maior porcentagem é na pesquisa do Estadão, com 9% dos votos.

Caso o resultado do décimo Paredão do BBB 26 confirme o favoritismo de Juliano para deixar a casa, segundo as parciais das enquetes, seria uma surpresa. Os resultados dos últimos Paredões contrariaram as principais enquetes.

Para os participantes, a expectativa seria a saída de mais uma pessoa do grupo do "5ª série" (Jonas), enquanto, fora da casa do BBB 26, Juliano conta com o apoio dos fãs das cantoras Anitta e Marina Sena, respectivamente, amiga e namorada do dançarino. No final das contas quem decide é o público por meio da votação oficial no Gshow.

Como foi a formação do 10° Paredão do BBB 26

A formação do Paredão começou no último sábado (21), com Jonas Sulzbach, Jordana e Leandro Boneco disputando a dinâmica Triângulo de Risco. A sister terminou o desafio com a caixa errada e foi indicada ao Paredão.

No domingo (22), o Anjo Leandro Boneco imunizou Solange Couto, em seguida, o Líder Alberto Cowboy indicou Juliano Floss. Jonas foi o mais votado pela casa do BBB 26, com oito votos: Ana Paula Renault, Chaiany, Gabriela, Juliano, Leandro Boneco, Milena, Samira e Solange Couto.

O brother puxou Gabriela para o Paredão, com o Contragolpe. Jordana venceu a Prova Bate e Volta contra Gabriela e Jonas Sulzbach.

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