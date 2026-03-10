Enquete BBB 26: parciais atualizadas indicam preferência do público neste 8° Paredão; veja
Babu Santana, Chaiany e Milena formam a berlinda desta terça-feira (10) no reality
Babu Santana, Chaiany e Milena estão emparedados neste oitavo Paredão do BBB 26, formado no último domingo (8). Um dos três participantes deixa o programa na noite desta terça-feira (10) e pelo resultado das enquetes o público tem uma preferência.
As parciais atualizadas das enquetes indicam um embate direto entre Babu e Milena, neste momento rivais dentro da casa mais vigiada do Brasil. Em consenso, Tia Milena e Jonas Sulzbach colocaram o ator carioca no Paredão, enquanto a mineira foi indicada pelos líderes Alberto Cowboy e Jonas.
Milena lidera as enquetes
O levantamento aponta a preferência do público para eliminar Tia Milena no oitavo Paredão do BBB 26.
Na enquete do site Uol, a disputa está equilibrada entre Babu e Milena. A recreadora tem 55,39%, enquanto o ator aparece com 43,17%% dos votos. No site do Estadão, a mineira aparece com 52% dos votos e o carioca tem 46%.
Os resultados da coluna Play, do jornal O Globo, são similares. Tia Milena tem 57,56%, seguida por Babu, com 41,88%. Na enquete do site Extra, o Anjo desta semana do BBB 26 tem 62,54% dos votos contra 36,63% do ator, apresentando a maior diferença entre as porcentagens.
Desfecho diferente
O perfil Votalhada TV, que apresenta uma média das enquetes de sites e redes sociais, indica a saída do veterano, partindo para um resultado contrário das enquetes acima. Babu conta com 60% das intenções e Milena aparece com 36% dos votos. Já Chaiany segue em último lugar, sem riscos, em todas as parciais atualizadas.
Como foi a formação do 8° Paredão do BBB 26
A formação do Paredão iniciou no último sábado (7). Babu foi emparedado como consequência da dinâmica da Prova do Anjo após o Anjo Milena e o Monstro Jonas Sulzbach escolherem o ator. No domingo (8), os líderes Alberto Cowboy e Jonas indicaram Tia Milena para a berlinda.
No confessionário, Jordana recebeu seis votos (Babu Santana, Breno, Chaiany, Milena, Leandro e Solange Couto). Mais votada pela casa do BBB 26, a advogada puxou Chaiany no Contragolpe.
Jordana escapou do oitavo Paredão do BBB 26 ao vencer a Prova Bate e Volta contra Babu e Chaiany.