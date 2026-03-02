A- A+

BBB 26 Enquete BBB 26: parciais atualizadas mostram disputa do Paredão falso entre dois brothers Alberto Cowboy, Breno e Jordana formam a sétima berlinda do reality

Alberto Cowboy, Breno e Jordana são os emparedados da sétima berlinda do BBB 26, formada no último domingo (1°). Nesta semana, o Paredão é falso, restando ao público votar no participante que deve sair para o Quarto Secreto e, posteriormente, retornar para a casa mais vigiada do Brasil.

As parciais atualizadas das enquetes mostram um disputa acirrada entre Alberto Cowboy e Breno, mas apontam que o veterano deve ser o escolhido do público para participar da dinâmica, tendo acesso a vantagens no jogo, como imunidade.

Na enquete do site Uol, a parcial atualizada nesta segunda-feira (2), às 16h30, mostra um confronto equilibrado entre Breno e Cowboy. O empresário aparece como favorito para ‘’deixar’’ o reality, com 52,73% dos votos, enquanto seu adversário tem 44,85%.

Os resultados da coluna Play, do jornal O Globo, são similares. Alberto tem 56,29%, seguido por Breno, com 42,86%. No Estadão também temos uma vantagem para Cowboy com 53%, enquanto o biólogo aparece com 43%.

O perfil Votalhada TV, que apresenta um média das enquetes de sites e redes sociais, aponta a possível ''saída'' do veterano, em uma disputa acirrada. Ele conta com 49% das intenções e Breno aparece com 48%. Já Jordana fica em último lugar, sem riscos, em todas as parciais.

