Enquete BBB 26: parciais expõem cenário difícil para Jordana no 17° Paredão contra Ana Paula e Floss
Um dos três participantes deixa a casa mais vigiada do Brasil na próxima quinta-feira (16)
Ana Paula Renault, Jordana e Juliano Floss disputam a preferência do público no décimo sétimo Paredão do BBB 26. A berlinda, formada na última terça-feira (14), elimina um dos três participantes da casa mais vigiada do Brasil na próxima quinta-feira (16).
Nesta quarta-feira (15), as parciais das enquetes indicam a saída de Jordana como a mais provável. Ela disputa a permanência no programa contra dois aliados, dificultando ainda mais o cenário.
Leia também
• Prova do Líder no BBB 26: Leandro Boneco é o último líder da edição; a final será dia 21
• O que vem depois do BBB? Globo aposta em nova novela para ocupar a faixa das 22h
Top 4 definido?
Na enquete do site Uol, Jordana aparece com 52,56% dos votos, enquanto Juliano Floss tem 37,52%. No levantamento feito pelo Extra, o resultado é similar. A Pipoca tem 58,47% das intenções contra 37,44% do Camarote.
No Estadão, Jordana aparece com 52%, enquanto Juliano tem 39% das intenções. O resultado da coluna Play, do jornal O Globo, apresenta um panorama diferente, com o influenciador digital liderando a enquete. Floss tem 48,8% dos votos e logo atrás a advogada com 47,07%.
O perfil Votalhada TV, que apresenta uma média das enquetes de sites e redes sociais, estima a saída de Jordana com a maior intenção de votos das parciais. A sister tem 63,02% contra 32,31% de Juliano Floss.
Ana Paula Renault fica em último lugar em todas enquetes e não corre riscos de eliminação, segundo as parciais. Apesar das especulações, o público decide quem vai deixar a casa através da votação oficial no Gshow, mas os resultados indicam que o Camarote e a Veterana estão mais próximos do Top 4 do BBB 26, ao lado de Leandro Boneco e Milena.
Como foi formado o 17° Paredão
Depois de Tadeu Schmidt anunciar a eliminação de Gabriela Saporito, o BBB 26 realizou a última Prova do Líder desta edição e a formação de um novo Paredão. A liderança foi conquistada por Leandro Boneco, que indicou Jordana, enquanto Ana Paula Renault foi a mais votada pela casa, com dois votos.
Em seguida, a indicada do Líder puxou Juliano Floss através do Contragolpe, marcando a segunda vez seguida que a Pipoca emparedou o Camarote e a Veterana no mesmo Paredão. Renault, Milena e Floss combinaram uma estratégia para a votação, deixando o voto de minerva para Jordana.