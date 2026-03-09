Enquete BBB 26: parciais mostram disputa equilibrada entre dois brothers no 8° Paredão do BBB 26
Babu Santana, Chaiany e Milena formam a berlinda desta semana no reality
Babu Santana, Chaiany e Milena são os emparedados do oitavo Paredão do BBB 26, formado no último domingo (8). Jordana foi a mais votada pela casa, com seis votos, mas escapou da berlinda na Prova Bate e Volta.
Nesta segunda-feira (9), as parciais das enquetes mostram uma disputa equilibrada entre Babu e Milena. O levantamento aponta a preferência do público e quem deve ser eliminado no oitavo Paredão do BBB 26.
Leia também
• BBB 26: madrugada após Paredão tem atritos na casa, acerto de contas e comemoração
• BBB 26: Babu, Chaiany e Milena estão no oitavo paredão da temporada
• BBB 26: Milena vence Prova do Anjo e dá Castigo do Monstro ao Líder Jonas
Parciais indicam preferência do público
Na enquete do site Uol, o confronto está equilibrado entre Babu e Milena. O ator aparece como favorito para deixar o reality, com 49,29% dos votos, enquanto a recreadora tem 48,86%. No Estadão, o carioca aparece com 51%, enquanto a mineira tem 47% dos votos.
Os resultados da coluna Play, do jornal O Globo, são inversos. Tia Milena tem 52,88%, seguida por Babu, com 46,51%. Na enquete do site Extra, o Anjo desta semana do BBB 26 tem 59,09% dos votos contra 39,94% do ator.
O perfil Votalhada TV, que apresenta uma média das enquetes de sites e redes sociais, indica a saída do veterano, com uma diferença notável. Babu conta com 63% das intenções e Milena aparece com 36%. Já Chaiany fica em último lugar, sem riscos, em todas as parciais.
Como foi a formação do 8° Paredão do BBB 26
A formação do Paredão iniciou no último sábado (7). Babu foi emparedado como consequência da dinâmica da Prova do Anjo após o Anjo Milena e o Monstro Jonas escolherem o ator. No domingo (8), os líderes Alberto Cowboy e Jonas indicaram Tia Milena para a berlinda.
No confessionário, Jordana recebeu seis votos (Babu Santana, Breno, Chaiany, Milena, Leandro e Solange Couto). Mais votada pela casa do BBB 26, a advogada puxa Chaiany no Contragolpe.
Jordana escapou do oitavo Paredão do BBB 26 ao vencer a Prova Bate e Volta contra Babu e Chaiany.