Enquete BBB 26: parciais atualizadas mostram disputa do Paredão concentrada em duas sisters
Maxiane e Milena aparecem com maiores chances de deixar o reality show nesta terça-feira (24)
Chaiany, Maxiane e Milena estão no sexto Paredão do BBB 26, formado no último domingo (22). A eliminada só será anunciada na terça-feira (24), após o encerramento das votações, mas as principais enquetes já mostram que a disputa está acirrada entre duas sisters.
Os resultados da enquete do site Uol, atualizados nesta segunda-feira (23), às 14h15, mostram uma pequena diferença entre Maxiane e Milena. A pernambucana aparece como favorita para deixar o reality, com 50,51% dos votos, enquanto sua adversária tem 48,98%. Já Chaiany fica em terceiro, com apenas 0,51%.
Na enquete da coluna Play, do jornal O Globo, o resultado é parecido. Maxiane tem 50,72%, seguida por Milena, com 48,91%, e Chaiany sem riscos, com 0,37%.
O perfil Votalhada TV, que apresenta um média das enquetes de sites e redes sociais, também aponta a possível saída da pernambucana. Ela conta com 55,26% das intenções. Milena aparece com 42,56%. Já Chaiany fica em último lugar, com 2,19%.
Como foi formado esse Paredão?
A dinâmica da semana no BBB 26 contou com Big Fone, Duelo de Risco, contragolpe e veto à prova Bate Volta.
Chaiany já estava na berlinda desde sábado (21), após atender o Big Fone e participar do Duelo de Risco com Jordana, que ganhou a imunidade. Milena foi indicada por Jonas, líder da semana.
Como havia comprado o poder de vetar alguém da prova Bate Volta, Alberto Cowboy tirou de Chaiany a chance de escapar do Paredão. O empresário foi o mais votado pela casa e, por conta do contragolpe de Chaiany, Maxiane também acabou sendo emparedada.
Alberto, Milena e Maxiane disputaram o Bate Volta. Quem levou a melhor na dinâmica foi o veterano, que conseguiu sair do Paredão.