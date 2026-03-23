A- A+

BBB 26 Enquete BBB 26: parciais apontam eliminação de brother em Paredão entre Gabriela, Jonas e Juliano Segundo as principais pesquisas, namorado de Marina Sena pode deixar o programa nesta terça-feira (24)

O 10º Paredão do BBB 26 está formado. Gabriela Saporito, Jonas Sulzbach e Juliano Floss estreiam na disputa pela preferência do público e um deles deixará o reality show nesta terça-feira (24).

Juliano foi indicado diretamente pelo Líder Alberto Cowboy e, por isso, não teve direito a participar da Prova Bate Volta. Já Jonas recebeu o maior número de votos da casa, emparedando Gabriela no Contragolpe.

O Veterano e a Pipoca disputaram a Prova Bate Volta ao lado de Jordana, que caiu no Paredão graças à dinâmica Triângulo de Risco. A advogada, no entanto, venceu o jogo de memória e sorte, escapando da berlinda.

Quem deve ser eliminado?

O resultado parcial da enquete do Uol acessado às 13h30 desta segunda-feira (23) aponta a saída de um dos participantes com certa folga em relação ao ser adversário. Juliano 52,32% das intenções. Jonas tem 44,29% e Gabriela 3,39%.

Esse cenário se repete em outras enquetes. A coluna Play, do jornal O Globo, mostra o dançarino com 59,49% de rejeição, enquanto o preparador físico soma 36,95%. Já a estudante de psicologia tem apenas 3,56%.

O resultado é semelhante para a parcial do jornal Extra: Juliano (62,29%), Jonas (31,73%) e Gabriela (5,98%). Na pesquisa da CNN, o namorado da cantora Marina Sena tem 57% dos votos, enquanto seus adversários apresentam 31% e 12%.

Vale destacar que os resultados dos últimos Paredões divergiram das parciais colhidas entre as principais enquetes. O Votalhada, que calcula uma média com base em pesquisa de sites e perfis em redes sociais, mostra um ranking diferente.

De acordo com a última prévia divulgada pelo perfil nesta manhã, Jonas tem mais chances de ser eliminado, com 46,54%. Juliano aparece logo atrás, com 41,41%, com Gabriela bem distante, somando apenas 12,26%.

Veja também