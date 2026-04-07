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BBB 26 Quem deve ser a eliminada do BBB 26 hoje? Confira o resultado atualizado das enquetes Segundo as principais parciais, Samira e Jordana apresentam mais chances de deixarem o reality

Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão. A resposta de quem deve deixar o BBB 26 só será revelada na noite desta terça-feira (7), mas as enquetes apontam uma disputa concentrada entre duas sisters.

As principais parciais consultadas pela Folha de Pernambuco divergem sobre o resultado da votação, mas em todas apenas Samira e Jordana correm o risco de eliminação. A pesquisa realizada pelo site Uol, por exemplo, mostra a catarinense com 60,45%, seguida por Jordana (34,51%) e Marciele (5,03%).

Na enquete da coluna Play, do jornal O Globo, o panorama é diferente. Jordana aparece na frente, com 56,75%. Na sequência, vêm Samira (42,04%) e Marciele (1,21%). Já a parcial da CNN Brasil mostra uma diferença maior, com atendente de bar concentrando uma rejeição de 62%, enquanto as duas adversárias têm apenas 35% e 4%.



Segundo o site do jornal Extra, Jordana será a eliminada, com 51,04% dos votos. É pequena a diferença em relação a Samira, que acumula 47,34% das intenções. Marciele segue tranquila, somando apenas 1,62%.

O Votalhada, que calcula uma média das enquetes em sites e redes sociais, traz Samira com mais chances de deixar o programa. A estimativa é de que ela receba 59,92% dos votos. Na sequência, Jordana apresenta 35,13% e Marciele 4,94%.

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