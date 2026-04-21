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BBB 26

Quem vai ganhar o BBB 26? Enquete atualizada confirma favoritismo de participante

Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss concorrem ao prêmio de R$ 5,44 milhões

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Ana Paula Renault, Juliano Floss e Tia Milena competem na final do BBB 26Ana Paula Renault, Juliano Floss e Tia Milena competem na final do BBB 26 - Foto: TV Globo/Divulgação

O Big Brother Brasil anuncia o vencedor de mais uma edição na noite desta terça-feira (21). Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena disputam o prêmio final de R$ 5,44 milhões, mas um deles carrega um favoritismo difícil de ser batido. 

As principais enquetes sobre o BBB 26 indicam uma vencedora. Na pesquisa realizada pela Folha de Pernambuco no Instagram, Ana Paula apresenta uma larga vantagem em relação aos adversários. Ela acumula 74% das intenções de voto, enquanto Milena e Juliano apresentam 16% e 10%, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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O resultado da enquete do site Uol não é tão diferente. Ana Paula conta com 66%, seguida por Milena, com 22,79%, e Juliano, que recebeu 11,21% dos votos na enquete. 
 

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O jornal carioca Extra também traz uma estimativa similar. Ana Paula, com 57,63%, garantiria o primeiro lugar. Logo atrás, aparece Milena, com 32,16%, e Juliano, com 10,2%. 

Diferente das demais, a parcial da coluna Play, do jornal O Globo, mostra um cenário acirrado entre as duas amigas. Na última atualização, Milena aparecia na frente: 46,22%. A diferença em relação a Ana Paula, com 45,08%, é pequena. Já Juliano conta com apenas 8,7%. 

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