REALITY SHOW Enquete da Fazenda aponta eliminação de participante com alta rejeição; veja prévia das porcentagens Nesta semana, Nizam, Saory e Tamires estão na berlinda no reality show, que tem madrugada marcada por polêmica e infração

Alguém dará adeus aos colegas de confinamento, na noite desta quinta-feira (23), em "A Fazenda 17". Estão na berlinda, nesta semana, os participantes Nizam, Saory e Tamires, que disputam a "roça", maneira pela qual são chamados os "paredões" do reality show rural na Record. Mas, afinal, quem deixará o programa?

Enquetes atualizadas realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais apontam que o resultado já está praticamente definido e que um deles deve ser eliminado com altíssima rejeição.

Pesquisas monitoradas pelo GLOBO apontam que a maior parte do público quer ver Nizam fora do jogo. Como se sabe, a votação realizada pela emissora pede para que os espectadores escolham quem eles querem que continuem na atração televisiva.



Até o momento as prévias das porcentagens indicam que o ex-BBB, com quem Letícia Spiller já viveu um affair, é o preterido do público — ou seja, até o momento ele deixará a casa em Itapecerica da Serra (SP).

Na enquete feita pela coluna Play, do GLOBO, Nizam aparece com apenas 20% da preferência do público para que permaneça no programa. Na sequência, surgem Tamires (com 39% dos votos para ficar no reality) e Saory (com 40% para continuar na competição).

Os números são semelhantes na pesquisa realizada pelo "Uol". De acordo com o site, Saory e Tamires aparecem empatadas, cada uma delas com 38% dos votos do público para que prossigam, firmes e fortes, no game. Nizam, por sua vez, figura na lanterninha, com apenas 22% da preferência dos espectadores.

'Barraco' e reviravolta

Espectadores alimentam uma expectativa de que a permanência de Saory em "A fazenda" causará uma reviravolta nos rumos do jogo. Rival de colegas como Carol Lekker, Matheus e Wallas Arrais, a ex-namorada do ator Marcello Novaes prometeu provocar os adversários — e "colocar fogo no feno", como se diz no programa — caso permaneça na atração.

Nesta madrugada, aliás, ela quebrou uma das regras do programa e causou uma punição para toda a casa. A "peoa" foi até a baia se despedir dos amigos Dudu e Duda, mas ultrapassou a porteira após o toque do berrante, algo proibido pela emissora. Por conta disso, todos ficarão sem acesso à academia por um dia. A infração motivou um bafafá e mais um "barraco" entre os participantes, que consideraram proposital a atitude.

