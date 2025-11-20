Sex, 21 de Novembro

TELEVISÃO

Enquete de "A fazenda 17": Roça tem Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais; veja quem sai

Eliminação acontece nesta quinta-feira (20)

Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais  - Foto: Divulgação/Record

A nona roça de " A fazenda 17", reality show da Record, segue a todo vapor. Quem fica no programa: Duda Wendling, Maria Caporusso e Wallas Arrais? O menos votado pelo público deixa a competição nesta quinta-feira e as principais enquetes divergem sobre o resultado.

A coluna Play mostra Duda como a mais votada, portanto, com a mais chance de ficar, com 45,62% dos votos, até o momento de publicação desta matéria. Com menos votos está Wallas, com 21,88%. Maria aparece com 32,5%.

No Splash, do portal Uol, Maria Caporusso é a menos votada, com 28, 14%. Wallas Arrais e Duda Wendling, aparecem quase empatados, com 36,34% e 35,52%, respectivamente.

 

No Votalhada, no que consolida resultados de enquetes em sites e redes sociais, Maria também é a menos votada, com 24,04%. Com 47,6%, disparada na frente, aparece Duda. Wallas tem 28,36%.

Que horas começa 'A fazenda'?
Segundo a programação oficial da Record, "A fazenda 17", apresentada por Adriane Galisteu, começa 22h30, depois da novela "A mãe". A previsão de término é 0h15.

