bbb 25 Enquete do BBB 25 aponta eliminação de participante com mais de 90% dos votos; veja parcial Paredão entre Camilla, Maike e Renata é embalado por recorde de rejeição nesta edição; resultados podem sofrer mudança com Sincerão

O resultado do paredão desta semana, no BBB 25, está definidíssimo, sem qualquer margem para empates.



Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais apontam que, na disputa entre Camilla, Maike e Renata, um dos participantes surge com mais de 90% dos votos do público. Será o recorde de rejeição desta edição.



Os números podem sofrer mudanças nesta segunda-feira (3), a depender do andamento do Sincerão, que trará revelações com a dinâmica do Seu Fifi — por meio de escolha do público, alguns brothers ouvirão falas feitas sobre eles por outros colegas de confinamento. Mas, afinal, quem deve deixar o reality show na próxima terça-feira (4)?





As principais pesquisas monitoradas pelo Globo indicam a eliminação de Camilla com cerca de 90% dos votos. A enquete realizada pelo coluna Play, do Globo, mostra que a carioca de 34 anos, irmã de Thamiris, deve deixar o programa com 92,17% dos votos. Na sequência, aparecem Renata (com 4,48% dos votos) e Vilma (com 3,16% dos votos).

Desde que começou a falar mal de Vitória Strada — a quem tinha como aliada declarada —, Camilla despontou como uma das participantes mais rejeitadas entre o público. "Eu gosto muito da Vitória, mas eu sinto que minha aproximação com ela é mais porque aconteceu desde o início. Se fosse pela dinâmica da casa, não seria uma pessoa que eu me aproximaria", contou a trancista, numa conversa com Gracyanne Barbosa, acrescentando que considera a atriz uma "pessoa muito chata".

