A- A+

BBB 25 Enquete do BBB 25 aponta eliminação de participante com rejeição histórica após Sincerão Disputa entre Camilla, Renata e Vilma no paredão desta semana no Big Brother Brasil deve ser marcada por recorde, de acordo com pesquisas

O resultado do paredão desta semana no BBB 25 já está praticamente definido, a depender da movimentação das torcidas nas redes sociais. No Instagram e no X, grande parte dos espectadores já definiu em quem votar (e eliminar) do reality show.

Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis indicam que a disputa está longe de ser acirrada — ou seja, sem qualquer margem para empates. Mas, afinal, na competição entre Camilla, Renata e Vilma, quem deve dar adeus ao programa?

Quem vai sair do BBB 25?

As principais pesquisas monitoradas pelo GLOBO indicam que Camilla, que formava dupla com a irmã Thamiris, deve deixar o BBB - Big Brother Brasil com ampla maioria dos votos. A trancista está em desvantagem, já que tanto as torcidas de Renata e Vilma puxaram mutirões de votos contra o adversário.

Não à toa, a hashtag "Fora Camilla" é o termo mais digitado no X a nível nacional entre as palavras relacionadas ao programa. Segundo a enquete realizada pela coluna Play, do Globo, a participante deve deixar o programa com 94,31% dos votos. Na sequência, aparecem Renata (com 3,69%) e Vilma (com 2%).

A eliminação de Camilla da atração televisiva colocará a carioca de 34 anos entre as participantes com maior rejeição na história do BBB - Big Brother Brasil. Até o momento, quem obteve a maior quantidade de votos para ser eliminado do reality show foi Karol Conká, no BBB 21, com 99,17%.

A seguir, confira a lista de participantes com maior rejeição na história do BBB - Big Brother Brasil:

Karol Conká (BBB 21): com 99,17%;

Nego Di (BBB 21): com 98,76%;

Viih Tube (BBB 21): com 96,69%;

Aline da Silva (BBB 5): com 95%;

Patrícia Leitte (BBB 18): com 94,26%;

Felipe Cobra (BBB 7): com 93%;

Nayara de Deus (BBB 18): com 92,69%;

Rogério Padovan (BBB 5): com 92%;

Rafael Leandro (BBB 12): com 92%;

Projota (BBB 21): com 91,89%;

Laís Caldas (BBB 22): com 91,25%;

Airton (BBB 7): com 91%.

Veja também