BBB25 Enquete do BBB 25 aponta eliminação de participante em paredão mais acirrado da edição Daniele Hypolito, João Pedro e Maike estão na berlinda nesta semana, e decisão do público será divulgada nesta noite ao vivo

Afinal, quem será eliminado do BBB 25 na noite deste domingo (6)? A disputa entre Daniele Hypolito, João Pedro e Maike é uma das mais acirradas desta edição, como indicam enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais. Todas as pesquisas apontam, com unanimidade, que a competição, desta vez, está concentrada entre dois participantes — os números das prévias da votação mostram que um dele deve dar adeus ao programa com 50% dos votos.

O fato de as hashtags "Fora João Pedro" e "Fora Daniele Hypolito" serem os termos relacionados ao BBB - Big Brother Brasil mais digitados no X dá um sinal de como o resultado deste paredão vem se desenhando. A única certeza cravada por todas as pesquisas é que Maike tem garantida a permanência no jogo — sobretudo depois de ele ter se envolvido num relacionamento com Renata e conquistado a torcida da cearense.

O embate do atual paredão é protagonizado, portanto, entre Daniele Hypolito e João Pedro. A pesquisa feita pela coluna Play, do GLOBO, mostra que João Pedro dará adeus aos colegas de confinamento com 50,59% dos votos. Na sequência, aparecem Daniele Hypolito (com 44,21% dos votos) e Maike (5,2%). A enquete do "Uol" expõe um cenário semelhante, também com a eliminação de João Pedro (com 47,12%), seguida por Daniele Hypolito (com 45,94%) e Maike (6,94%). A diferença das porcentagens entre Daniele e João Pedro mostra que há um empate entre eles.

Modo turbo

Em clima de reta final — o programa termina no dia 22 de abril —, o BBB 25 está com a velocidade aceleradíssima. Neste domingo (6), após a eliminação de Daniele, João Pedro ou Maike, os participantes realizarão uma prova do líder e logo se reunirão para votar quem estará no próximo paredão, com resultado na terça-feira (8).

Como foi formado o paredão?

João Gabriel, o irmão gêmeo de João Pedro, ganhou a prova do Anjo e ficou imune. Vitória Strada ganhou a liderança e colocou na mira os dois irmãos e Renata. Acabou optando por João Pedro.

"João Pedro me colocou no Monstro com justificativas que não concordei. Eu vou, eu questiono, eu pergunto", disse a atriz na hora de justificar o voto.

Na prova do líder, quem terminasse em segundo e terceiro lugares teria que entrar em consenso para indicar uma pessoa ao paredão. Logo, Maike e Delma tiveram que se reunir e pensar num nome em conjunto. A escolha da dupla foi Daniele Hypolito. "Sei que é um peso enorme pra Del, eu entendo, mas a gente optou por escolher ela", disse Maike. No confessionário, o nadador foi o mais votado.

