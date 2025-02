Enquete do BBB 25 aponta reviravolta em votação e mostra empate entre participantes; veja parcial

A- A+

O paredão desta semana no BBB 25 está acirradíssimo. Na tarde desta segunda-feira (10), uma reviravolta tomou conta das enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais. Diferentemente do que apontavam até esta manhã — quando apresentavam um resultado claro e definido —, as pesquisas agora indicam um empate técnico na disputa entre Aline, Gabriel e Vitória Strada. Mas, afinal, quem deve dar adeus ao reality show?

Quem vai sair do BBB 25?

Ainda não é possível cravar quem será eliminado do BBB - Big Brother Brasil nesta semana. As principais pesquisas monitoradas pelo GLOBO indicam que Gabriel, que formava dupla com o amigo Maike, e Vitória Strada, que era par de Mateus, tem as maiores probabilidades de deixarem o programa. Os dois estão com porcentagens mais ou menos próximas. Na enquete realizada pela coluna Play, do GLOBO, Vitória Strada aparece com 51,9% dos votos, enquanto Gabriel surge com 38,73%. Os números, no entanto, estão em constante flutuação.

Até a manhã desta segunda-feira (10), o nadador aparecia com ampla desvantagem, já que tanto as torcidas de Aline e Vitória Strada vêm puxando mutirões de votos contra o adversário — não à toa, a hashtag "Fora Gabriel" é um dos termos mais digitados no X. Até que... Admiradores das cearenses Eva e Renata, que cultivam uma discórdia com Vitória desde o primeiro dia do reality show, se organizaram contra a atriz. Foi, então, que o cenário mudou.



Nas redes sociais, espectadores consideram que a permanência de Gabriel no confinamento seria negativa para o jogo. Internautas ressaltam que o participante pouco se manifesta acerca das situações que acontecem na casa. "Se o Gabriel voltar desse paredão eu desisto desse programa, não é possível. O homem é, talvez, a maior planta que já passou por esse programa. Não sabe articular duas palavras", comentou uma pessoa por meio do X. "Gabriel é uma planta que não agrega nada no jogo", concordou outro internauta.



Nesta segunda-feira (10), os participantes do programa se enfrentam no Sincerão, espécie de "lavação de roupa suja" que acontece ao vivo no programa. Parte dos espectadores acredita que, a depender da performance de cada emparedado, o resultado do paredão pode ganhar outra reviravolta. A ver.

