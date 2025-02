A- A+

Big Brother Brasil Enquete do BBB 25 aponta eliminação de participante com quase 70% dos votos; veja parcial Aline, Guilherme e Mateus disputam o paredão desta semana após votação aberta entre confinados, que foram divididos em dois quartos

O resultado do Paredão do BBB 25 desta terça (18) é quase definitivo nas enquetes parciais, com quase 70% dos votos em um único participante.

No Instagram e no X, grande parte dos espectadores já definiu em quem votar (e eliminar) do reality show.

Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis indicam que a disputa está longe de ser acirrada — ou seja, sem qualquer margem para empates.

Mas, afinal, na competição entre Aline, Guilherme e Mateus Pires, quem deve dar adeus ao programa?

Quem vai sair do BBB 25?

As principais pesquisas monitoradas pelo Globo indicam que Mateus, que formava dupla com o amiga Vitória Strada, deve deixar o BBB - Big Brother Brasil com ampla maioria dos votos.

O arquiteto está em desvantagem, já que tanto as torcidas de Aline e Guilherme puxaram mutirões de votos contra o adversário.

Não à toa, a hashtag "Fora Mateus" é o segundo termo mais digitado no X a nível nacional. Segundo enquete realizada pela coluna Play, do Globo, o participante deve deixar o programa com 67% dos votos. Na sequência, aparecem Aline (com 25%) e Guilherme (com 7%).

Nas redes sociais, espectadores consideram que a permanência de Mateus no confinamento seria nula para o jogo.

Internautas ressaltam que o participante poderia se posicionar mais nas situações que acontecem na casa. Muitos internautas criticam o fato de ele não apoiar a amiga Vitória Strada na "treta" entre a atriz e as irmãs Thamiris e Camilla.

"Que amigo é esse que não fica ao lado da amiga?", questionou uma pessoa, no X. "Esse Mateus é um inútil, ele está contra a pessoa que levou ele para o BBB e está a favor da Camila e Thamiris, bizarro", acrescentou mais um usuário do microblog.

No último domingo (16), os participantes foram divididos em dois grupos em que só poderiam votar entre eles mesmos. Detalhe: a votação foi aberta.

No primeiro grupo, Diogo Almeida votou em Vinícius; Vilma votou em Vinícius; Renata votou em João Pedro; Maike votou em Aline; Aline votou em Maike; Vinícius votou em Maike; João Gabriel votou em Aline; e João Pedro votou em Aline — a delegada acabou indo para a berlinda.

No segundo grupo, Guilherme votou em Thamiris; Delma votou em Vitória Strada; Thamiris votou em Guilherme; Vitória Strada votou em Delma; Daniele Hypolito votou em Vitória Strada; Camilla votou em Guilherme; Mateus votou em Guilherme; Diego Hypolito votou em Thamiris.

Nesta segunda-feira (17), os participantes do programa se enfrentam no Sincerão, espécie de "lavação de roupa suja" que acontece ao vivo no programa.

Os ex-participantes Fernanda Bande, Arthur Aguiar e Babu Santana participarão da dinâmica como "jurados". Parte dos espectadores acredita que, a depender da performance de cada emparedado, o resultado do paredão pode mudar.

Veja também