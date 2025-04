A- A+

Big Brother Brasil Enquete do BBB 25 aponta eliminação de participante com mais de 50% dos votos; veja prévia Estão na berlinda, no paredão desta semana, Maike, Renata e Vinícius, num embate que, mais uma vez, vem dividindo as redes sociais

A reta final do BBB 25, que termina no dia 22 de abril, tem sido embalada por disputas acirradas e imprevisíveis — na última terça-feira (8), João Gabriel deixou o programa com 51,95% dos votos contra Diego (bem próximo, com 45,76%) e Vitória Strada (com 2,29%).

O paredão desta semana, cujo resultado será definido na próxima quinta-feira (10), traz um cenário parecido com o último: no embate entre Maike, Renata e Vinícius, que agora estão na berlinda, dois participantes surgem praticamente empatados.

Mas, afinal, quem dará adeus aos colegas de confinamento?

A única unanimidade apontada pelas principais pesquisas monitoradas pelo Globo é a garantia da permanência de Renata no jogo.

A competição, desta vez, está concentrada entre Maike e Vinícius, com uma leve vantagem para o último participante, já que as torcidas de Vitória Strada, Diego Hypolito, Guilherme e Joselma se juntaram para organizar mutirões de votos, por meio das redes sociais, contra o adversário.

Na enquete realizada pela coluna Play, do GLlobo, o nadador aparece com 54,57% dos votos para ser eliminado, seguido por Vinícius (com 43,67%) e Renata (com 1,76%).

Os números, no entanto, seguem em constante flutuação. As prévias de votação acompanhadas pelo GLOBO mostram que, a rigor, o resultado não está definido.

Na pesquisa feita pelo "Uol", Vinícius aparece, neste momento, em situação desfavorável, com 54,83% dos votos. Na sequência, surgem Maike (com 39,86%) e Renata (com 5,31%).

Nesta quarta-feira (9), o termo "Fora Maike" é a hashtag relacionada ao BBB - Big Brother Brasil mais digitada no X.

Detratores do participante consideram que ele já deveria ter sido eliminado pela baixa expressividade no programa. "Ninguém pode perder para essa planta novamente", comentou uma pessoa por meio do microblog.

Modo turbo no BBB 25

O BBB 25 entrou em "modo turbo". Até a grande final — programada para o dia 22 de abril —, as dinâmicas do jogo acontecerão em dias fora do que o público tradicionalmente conhece.

Ou seja, ao longo das semanas, as eliminações passam a acontecer aos domingos, às terças-feiras e às quintas-feiras.

