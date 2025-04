A- A+

Big Brother Brasil Enquete do BBB 25 aponta eliminação de participante com 50% dos votos; veja prévia Penúltimo paredão desta edição do programa é disputado por Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada e inspira forte movimentação de torcidas

A menos de uma semana para o fim do BBB 25 — que termina na próxima terça-feira (22) —, Diego Hypolito, Renata e Vitória Strada se enfrentam no penúltimo paredão desta edição do programa.

Mas, afinal, quem dará adeus aos colegas de confinamento?

Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais apontam que um dos participantes será eliminado com cerca de 50% na próxima quinta-feira (17).

A disputa, no entanto, está acirradíssima, com um resultado que, a todo momento, vem sofrendo alterações.

Quem vai sair do BBB 25?

A única unanimidade indicada por absolutamente todas as pesquisas é a garantia da permanência de Vitória Strada no jogo — ou seja, a competição está totalmente concentrada entre Renata e Diego Hypolito.

A enquete feita pela coluna Play, do Globo, mostra que Renata deve ser eliminada com 51,21% dos votos.

Na sequência, aparecem Diego Hypolito (com 47,34%, uma porcentagem bem próxima da adversária) e Vitória Strada (com 1,45%).

A pesquisa realizada pelo "Uol" expõe outro cenário acerca da votação. Até o momento, a prévia indica que Diego Hypolito deve sair da casa com 57,51% dos votos — contra Renata (com 37,98%) e Vitória (com 4,51%).

A certeza é que este é o paredão mais concorrido desta edição do BBB - Big Brother Brasil.

Não à toa, as redes sociais foram tomadas por mutirões de votos para ambos os lados, com a predominância das hashtags "Fora Diego" e "Fora Renata".

Quem saiu ontem do BBB 25?

Na noite da última terça-feira (15), Joselma foi eliminada do BBB 25 com 67,19% dos votos.

Ela enfrentou o genro Guilherme (que acumulou 2,42%) e a bailarina Renata (que teve 30,39% dos votos).

Depois da Prova Líder — realizada logo após a eliminação de Joselma —, João Pedro se consagrou como vencedor, e os participantes do BBB 25 se reuniram novamente para votar e escolher quem enfrentaria o 18º paredão da temporada.

Desta vez, os brothers fizeram suas escolhas no confessionário.

Antes da votação começar, o líder João Pedro indicou Vitória Strada ao paredão. Diego Hypolito foi automaticamente para o aredão como consequência da prova do líder — o último colocado receberia esse "castigo".

Em seguida, os participantes votaram. Renata recebeu três votos e por isso também foi para o paredão.

Veja também