A- A+

Big Brother Brasil Enquete do BBB 25 aponta eliminação de participante com 45% dos votos; veja prévia Paredão com Joselma, Guilherme e Renata tem resultado praticamente definido, com ampla desvantagem para um dos três, como mostram pesquisas

O resultado do paredão desta semana no BBB 25 não deve ser motivo para surpresas.

Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais apontam que a disputa entre Guilherme, Joselma e Renata — que foram colocados na berlinda no último domingo (13), logo após a eliminação de Vinícius — já está praticamente definida, com ampla desvantagem para um dos três.

Mas, afinal, quem deve deixar o confinamento na próxima terça-feira (15)?

As principais pesquisas monitoradas pelo Globo indicam que Joselma deve dar adeus ao BBB - Big Brother Brasil com cerca de 45% dos votos.

A enquete feita pela coluna Play, do Globo, mostra que a dona de casa será eliminada com 47,2% dos votos — a prévia da votação expõe que Renata é a segunda mais votada (com 39,86%), seguida por Guilherme (com 12,94%).

Um cenário parecido é desenhado na enquete realizada pelo "Uol". Nesse caso, Joselma também aparece com maioria dos votos (45,59%), seguida por Renata (com 32,41%) e Guilherme (com 22%).

Quem saiu do BBB ontem?

Ontem, no último domingo (13), Vinícius deu adeus aos colegas de confinamento após enfrentar um dos paredões mais acirrados desta edição.

Ele foi eliminado com 57,69% dos votos — também estava na berlinda Renata (que acumulou 46,23% dos votos) e Vitória Strada (com 1,08%).

Veja também