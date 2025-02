A- A+

Big Brother Brasil Enquete do BBB 25 aponta eliminação de participante com 50% dos votos; veja parcial Aline, Gabriel e Vitória Strada disputam o paredão nesta semana; trio realiza 'lavação de roupa suja', nesta segunda, durante Sincerão

O paredão desta semana no BBB 25 já está praticamente definido, a depender da movimentação das torcidas nas redes sociais.

Basta uma olhada rápida no Instagram e no X para perceber que grande parte dos espectadores já decidiu em quem votar (e eliminar) do programa nesta semana.

Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis apontam um resultado sem margem para empates na disputa entre Aline, Gabriel e Vitória Strada. Mas, afinal, quem deve dar adeus ao reality show?

As principais pesquisas monitoradas pelo Globo indicam que Gabriel, que formava dupla com o amigo Maike, deve deixar o BBB - Big Brother Brasil com cerca de 50% dos votos.

O nadador está em desvantagem, já que tanto as torcidas de Aline e Vitória Strada puxaram mutirões de votos contra o adversário.

Não à toa, a hashtag "Fora Gabriel" é um dos termos mais digitados no X até agora. Segundo enquete realizada pela coluna Play, do Globo, o participante deve deixar o programa com 49% dos votos. Na sequência, aparecem Vitória Strada (com 42%) e Aline (com 10%).

Nas redes sociais, espectadores consideram que a permanência de Gabriel no confinamento seria negativa para o jogo.

Internautas ressaltam que o participante pouco se manifesta acerca das situações que acontecem na casa. "Se o Gabriel voltar desse paredão eu desisto desse programa, não é possível.

O homem é, talvez, a maior planta que já passou por esse programa. Não sabe articular duas palavras", comentou uma pessoa por meio do X. "Gabriel é uma planta que não agrega nada no jogo", concordou outro internauta.

Nesta segunda-feira (10), os participantes do programa se enfrentam no Sincerão, espécie de "lavação de roupa suja" que acontece ao vivo no programa.

Parte dos espectadores acredita que, a depender da performance de cada emparedado, o resultado do paredão pode mudar. A ver.

