A- A+

Big Brother Brasil Enquete do BBB 25 aponta eliminação de participante com mais de 60% dos votos; veja prévia Paredão desta semana, que terá resultado definido hoje, é disputado por Diego Hypolito, Vilma e Vinícius, que bateram boca em dinâmica

A depender da movimentação de torcidas nas redes sociais, o resultado do paredão desta semana no BBB 25 — disputado por Diego Hypolito, Vilma e Vinícius — já está praticamente definido.

Após a realização do Sincerão na noite da última segunda-feira (31), com uma dinâmica de "lavação de roupa suja" marcada por tretas generalizadas entre Vinícius, Maike, Diego Hypolito e os gêmeos João Gabriel e João Pedro, enquetes feitas por diferentes sites e perfis digitais apontam que um dos participantes emparedados será eliminado com mais de 60% dos votos.

Mas, afinal, quem deve deixar o confinamento?

Quem vai sair no paredão do BBB 25?

Nas principais pesquisas monitoradas pelo Globo, a competição se concentra entre Vilma e Vinícius — ou seja, até o momento, a permanência de Diego Hypolito no BBB - Big Brother Brasil é dada como certíssima.

Na enquete realizada pela coluna Play, do Globo, Vilma aparece com 63,6% dos votos seguida por Vinícius (com 34,53%) e Diego (com 1,87%).

Na pesquisa feita pelo "Uol", Vilma desponta com 51,66% dos votos enquanto Vinícius arrebanha 46,9% dos votos — Diego, nesse caso, surge com menos de 1,44%.

BBB em modo turbo

Até a grande final do BBB, marcada para o dia 22 de abril, o programa ocorrerá em "modo turbo", ou seja, de maneira acelerada.

No último domingo (30), após a saída de Eva, os participantes disputaram uma prova do líder — em que Maike se consagrou como vencedor, mais uma vez — e logo escolheram, em votação aberta, quem iria para mais um paredão.

A definição do paredão, que eliminará uma pessoa na terça-feira (1º), aconteceu da seguinte maneira:

Líder novamente, Maike indicou Diego Hypolito para o paredão;

A maioria da casa votou em Vilma, que também foi ao paredão;

Com o poder do contragolpe, Vilma escolheu Vinícius para também ir ao paredão.

Veja também