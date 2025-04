A- A+

bbb 25 Enquete do BBB 25 indica que participante pode ser eliminada com quase 70%; veja parcial atualizada Paredão desta semana no programa, que entrou em 'modo turbo' nesta reta final, é disputado por Diego Hypolito, Vilma e Vinícius

O atual paredão no “Big Brother Brasil” está dando o que falar, especialmente depois da eliminação de Eva no último domingo (30) — algo que surpreendeu Renata, que vinha sendo apontada como uma das favoritas ao prêmio. Na atual rodada de eliminação, Diego Hypolito, Vilma Nascimento e Vinícius estão na berlinda. O resultado final, entretanto, será anunciado ao vivo na terça-feira (1°), logo após o capítulo de “Vale tudo”.

Quem vai sair no paredão do BBB 25?

Nas principais pesquisas monitoradas na noite desta segunda-feira (31), a disputa se concentra entre Vilma e Vinícius — ou seja, até o momento, a permanência de Diego Hypolito no BBB - Big Brother Brasil é dada como certa. Na enquete realizada pela coluna Play, do Globo, Vilma aparece com cerca de 63% dos votos, seguida por Vinícius (que tem 35%) e Diego (com 2%).





Na votação feita pelo jornal Extra, o cenário bem parecido. Nesta, Vilma tem 67% dos votos, aproximando-se da marca de 70%, algo que vem se aproximando aos poucos dos votos. Vinícius tem metade do percentual, 32%. Diego, mais uma vez, surge com pouco mais de 2%.

BBB em modo turbo

Até a grande final do BBB, marcada para o dia 22 de abril, o programa ocorrerá em "modo turbo", ou seja, de maneira acelerada. No último domingo (30), após a saída de Eva, os participantes disputaram uma prova do líder — em que Maike se consagrou como vencedor, mais uma vez — e logo escolheram, em votação aberta, quem iria para mais um paredão. A definição do paredão, que eliminará uma pessoa na terça-feira (1º), aconteceu da seguinte maneira:

Líder novamente, Maike indicou Diego Hypolito para o paredão;

A maioria da casa votou em Vilma, que também foi ao paredão;

Com o poder do contragolpe, Vilma escolheu Vinícius para também ir ao paredão.

Veja também