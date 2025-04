A- A+

BBB 25 Enquete do BBB 25 mostra virada no jogo e participante pode sair com 51% dos votos; veja a parcial Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada estão na berlinda

Daniele Hypolito foi a última eliminada do Big Brother Brasil. Mas um novo paredão já está em andamento na casa mais vigiada do país. Na disputa da atual rodada de eliminação estão Diego Hypolito, João Gabriel e Vitória Strada — e, segundo as divulgações parciais das principais enquetes, a diferença entre o favorito para sair e o segundo colocado é pequena.



O resultado final será anunciado ao vivo nesta terça-feira (8), logo após o capítulo de “Vale tudo”.

Quem vai ser eliminado do BBB 25?

As principais enquetes consultadas na tarde desta segunda-feira (7) mostram que o ginasta Diego Hypolito deve ser o eliminado da vez, em uma disputa acirrada com João Gabriel — que vinha sendo apontado como um possível desclassificado do programa. Na votação realizada pela coluna Play, do GLOBO, o atleta olímpico tem 54% dos votos frente aos 42% de João Gabriel. Vitória Strada, por sua vez, tem cerca de apenas 3%.

Na enquete feita pelo jornal Extra, Diego também é apontado como o eliminado da vez, aparecendo com 50% enquanto João Gabriel vem logo atrás, com 46%. Vitória mais uma vez se livraria, com pouco mais de 3%.

Modo turbo no BBB 25

O BBB 25 entrou em "modo turbo", como anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt na última semana. Até a grande final — programada para o dia 22 de abril —, as dinâmicas do jogo acontecerão em dias fora do que o público tradicionalmente conhece. Ou seja, ao longo das semanas, as eliminações passam a acontecer aos domingos e às terças-feiras.

Veja também