A- A+

Big Brother Brasil Enquete do BBB 25 aponta empate em votação para eliminação de participantes no paredão; veja prévia Após Sincerão embalado por choradeira, disputa entre Aline, Diego Hypolito e Maike fica mais acirrada, com indefinição no resultado

O resultado do paredão desta semana no BBB 25 está tecnicamente empatado. É isso o que indicam as enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais: sim, até o momento não dá para dizer quem vai deixar o confinamento no reality show.

Após o Sincerão — na última segunda-feira (24), quando os participantes se envolveram numa dinâmica embalada por choradeira em que eles precisaram rasgar cartas enviadas por familiares de colegas —, a disputa entre Aline, Diego Hypolito e Maike ficou ainda mais acirrada. Mas, afinal, quem deve ser eliminado?

As principais pesquisas monitoradas pelo Globo apontam que a competição está concentrada em Aline e Maike — a única certeza exposta pela prévia da votação é a garantia no jogo do medalhista olímpico Diego Hypolito.

Na enquete feita pela coluna Play, do Globo, o nadador Maike aparece com 50,95% dos votos, enquanto a policial baiana Aline arrebanha 48,01% dos votos.

Na pesquisa realizada pelo site "Uol", Aline aparece na liderança (com 51,66%), seguida de Maike (com 46,92%). Em ambas as enquetes, Diego Hypolito acumula pouco menos de 1% dos votos para sair.

No X, as hashtags "Fora Maike" e "Fora Aline" são os termos mais digitados nesta terça-feira (25).

Defensores das bailarinas Renata e Eva — que vêm sendo comparadas à Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, por serem adoradas nas redes sociais, muito embora não apresentem uma performance marcante no programa — têm promovido mutirões a favor de Maike e contra Aline, uma das principais rivais das cearenses no jogo.

Contrários a tal movimento, outros espectadores do reality show vêm movendo mundos e fundos para eliminar Maike por meio da realização de mutirões de votos.

Para esse grupo, a saída de Maike — "uma das maiores plantas de toda a história do BBB - Big Brother Brasil", como considera um dos internautas — já deveria ter sido feita no início do programa.

"Sou bióloga, adora botânica, mas chega de planta no BBB", ironizou uma pessoa no X.

Veja também