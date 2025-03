A- A+

BBB 25 Enquete do BBB 25 tem reviravolta e mostra empate com apenas 2% de diferença Disputa entre Aline, Diego Hypolito e Maike é uma das mais acirradas da edição do reality show; resultado será divulgado nesta terça (25)

O 10° paredão do “Big Brother Brasil” tem se revelado um dos mais acirrados desta edição, com reviravoltas e sem favoritismos, de acordo com enquetes consultadas na tarde desta terça-feira (25), a poucas horas do fechamento da votação.

Nesta rodada, quem está na berlinda é Aline Patriarca, Diego Hypolito e Maike.

O resultado oficial será divulgado durante o programa, logo após a exibição de “Mania de você”, na TV Globo.

Quem vai sair do BBB 25 hoje?

Algumas das principais enquetes consultadas nesta terça mostram empate entre Aline e Maike.

Na enquete realizada pela coluna Play, do Globo, o nadador aparece com 50% enquanto a policial baiana tem apenas 2% a menos (48%).

Os números representam uma reviravolta na disputa pela permanência na casa — até pouco tempo, era a também influencer que vinha sendo indicada como a possível eliminada.

Quem vai garantindo a permanência no jogo é o ginasta Diego Hypolito, que tem somente 1%.

Na votação realizada pelo jornal Extra, o cenário é um pouco diferente.

Nesta, Aline ainda é projetada como eliminada do confinamento. Enquanto ela tem 54% da preferência do público para deixar o programa, Maike tem 40%. Já Diego figura com cerca de 6%.

No X, as hashtags "Fora Maike" e "Fora Aline" são os termos mais digitados nesta terça-feira (25). Defensores das bailarinas Renata e Eva — que vêm sendo comparadas à Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, por serem adoradas nas redes sociais, muito embora não apresentem uma performance marcante no programa — têm promovido mutirões a favor de Maike e contra Aline, uma das principais rivais das cearenses no jogo.

Contrários a tal movimento, outros espectadores do reality show vêm movendo mundos e fundos para eliminar Maike por meio da realização de mutirões de votos.

Para esse grupo, a saída de Maike — "uma das maiores plantas de toda a história do BBB - Big Brother Brasil", como considera um dos internautas — já deveria ter sido feita no início do programa. "Sou bióloga, adora botânica, mas chega de planta no BBB", ironizou uma pessoa no X.

