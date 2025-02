A- A+

Big Brother Brasil Enquete do BBB 25 aponta eliminação de participante com 50% dos votos; veja parcial Quem está no paredão desta semana são os brothers Diogo Almeida, Vilma e Vitória Strada, que se enfrentam hoje no Sincerão

O paredão desta semana no BBB 25 vem movimentando, e muito, as várias torcidas de participantes nas redes sociais.

A depender das inúmeras campanhas por mutirões de votos — muito equilibradas em favor e desfavor de Diogo Almeida, Vilma e Vitória Strada, que estão na berlinda nesta semana — , o resultado deve surpreender o público.

Apesar de a hashtag "Fora Diogo Almeida" figurar entre o assunto mais digitado no X desde a noite do último domingo (23), o ator aparece como o menos votado nas enquetes realizadas por diferentes sites e perfis digitais.

Até o momento, a disputa, portanto, está concentrada entre Vilma e Vitória Strada. Mas, afinal, quem deixará o programa na próxima terça-feira (25)?

As principais pesquisas monitoradas pelo Globo apontam que Vilma será eliminada do reality show com mais ou menos metade dos votos dos espectadores.

Na enquete feita pela coluna Play, do Globo, a mãe de Diogo Almeida aparece com 50,08% dos votos. Na sequência, surgem Vitória Strada (com 32,43% dos votos) e Diogo Almeida (com 17,49% dos votos).

Nas redes sociais, defensores da eliminação de Vilma afirmam que a carioca de 68 anos pouco se manifesta no jogo — e que ela não não vem acrescentando em nada nas dinâmicas que ocorrem no programa.

"Ela é a maior planta do BBB", comentou um internauta por meio do X. "O que a Vilmoca vai fazer nesse jogo se ficar? Pelo ao menos o Diogo e Vitória tem alguma narrativa", escreveu outra pessoa no microblog.

Na disputa contra mãe e filho, Vitória surge em desvantagem. A torcida de Diogo e Vilma declararam votos na adversária enquanto os administradores dos perfis digitais de Vitória miraram os votos contra Diogo.

Por outro lado, torcedores de Diego Hypolito e Guilherme — que, nos últimos dias, se aproximaram da atriz no confinamento — acabaram reforçando a campanha realizada por Vitória.

Nesta segunda-feira (24), os números podem sofrer nova alteração com a realização do Sincerão.

A expectativa do público é que haja algum confronto entre Vitória e Camilla — as duas ex-aliadas passaram a se estranhar nos últimos dias, o que culminou numa grande briga na noite de domingo.

