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BBB 26 Enquete do BBB 26 aponta participante com alta chance de eliminação; veja como está votação Solange, Jordana e Marciele estão na berlinda, e resultado oficial será revelado nesta terça (31) após o Fantástico

A formação do Paredão deste domingo no BBB 26 colocou na berlinda Solange, Marciele e Jordana acabaram na berlinda e disputam a permanência do público. Mas, afinal, quem deve ser eliminado na próxima terça-feira à noite? O resultado será divulgado na terça-feira (31) durante a exibição ao vivo do BBB 26, que vai ao ar depois da novela “Três Graças”.

Enquanto isso, os internautas vão adiantando suas preferências nas enquetes. Na primeira parcial para o 12º Paredão, a rejeição de Solange Couto chama a atenção. Ela lidera duas enquetes com ampla vantagem. Na enquete da coluna Splash, do Uol, ela aparece com 83, 35%, contra 10,63% de Marciele e 6,02% de Jordana.

Na enquete do Notícias da TV, Solange novamente aparece como preferida para deixar a casa, com 78,34%. Marciele segue em segundo, com Jordana em terceiro. No Terra, Solange tem 79%, contra 14% de Marciele e 7% de Jordana.





Como votar no paredão do BBB 26

Nesta edição, os pesos dos votos mudam: o voto único passa a ter um peso de 70%, enquanto o da torcida terá peso de 30%. O resultado será a média ponderada dos dois formatos. A mudança é mais uma após a alteração no sistema de votação no BBB 24, quando passou a ser misto, e o público, a ter o direito a votar de duas formas diferentes: o “Voto da Torcida”, em que se pode votar quantas vezes quiser, e o “Voto Único”, por CPF, em que só se pode votar uma única vez por paredão.

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