BBB 26

Enquete do Líder: Jonas Sulzbach recebe avaliação do público sobre sua terceira liderança; confira

Gaúcho teve feedback da audiência sobre sua atuação como líder da semana

Jonas Sulzbach recebeu a avaliação do público sobre sua terceira liderança no BBB 26 - Foto: Reprodução/Globo

Na tarde desta quinta-feira (26), antes da primeira etapa da Prova do Líder, Jonas Sulzbach recebe o resultado da Enquete do Líder, a avaliação do público sobre sua terceira liderança no BBB 26.

No Quarto do Líder, o gaúcho descobriu qual foi a opção mais votada na Enquete do gshow: "Nota Dó", com 82.22%. "Dessa vez, pelo visto, eu não agradei. Vamos ver", comentou Jonas, após se aproximar da Central do Líder para ver o resultado.

"É isso. Às vezes dá, às vezes não dá", desabafou o participante. Depois, Jonas foi informado que sua liderança chegou ao fim. O Veterano, então, recolheu seus pertences para deixar o Quarto do Líder.

Esta foi a terceira liderança seguida no BBB 26. Na primeira, o público escolheu "De Chorar" para avaliá-lo como Líder. Depois, ele recebeu teve "Jogada de Mestre" como opção mais votada no segundo reinado.

