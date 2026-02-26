Enquete do Líder: Jonas Sulzbach recebe avaliação do público sobre sua terceira liderança; confira
Gaúcho teve feedback da audiência sobre sua atuação como líder da semana
Na tarde desta quinta-feira (26), antes da primeira etapa da Prova do Líder, Jonas Sulzbach recebe o resultado da Enquete do Líder, a avaliação do público sobre sua terceira liderança no BBB 26.
No Quarto do Líder, o gaúcho descobriu qual foi a opção mais votada na Enquete do gshow: "Nota Dó", com 82.22%. "Dessa vez, pelo visto, eu não agradei. Vamos ver", comentou Jonas, após se aproximar da Central do Líder para ver o resultado.
Leia também
• BBB 26 terá Paredão falso e Quarto Secreto; entenda como vai funcionar a dinâmica
• Plano de provocar a expulsão de Ana Paula e Milena do BBB 26 contraria regras do reality?
• Maxiane perdeu apartamento do BBB 26? Entenda as regras para conquistar o prêmio
"É isso. Às vezes dá, às vezes não dá", desabafou o participante. Depois, Jonas foi informado que sua liderança chegou ao fim. O Veterano, então, recolheu seus pertences para deixar o Quarto do Líder.
Esta foi a terceira liderança seguida no BBB 26. Na primeira, o público escolheu "De Chorar" para avaliá-lo como Líder. Depois, ele recebeu teve "Jogada de Mestre" como opção mais votada no segundo reinado.