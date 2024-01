A- A+

BBB 24 Enquete do Líder: público pode avaliar lideranças semanalmente; entenda Fãs do reality poderão escolher um dentre sete emojis para definir a semana de quem ocupou o posto

Outra novidade nesta edição do Big Brother Brasil é a Enquete do Líder. Agora, os fãs do BBB poderão avaliar as lideranças semanalmente, através de uma enquete no site Gshow. As avaliações são feitas através de emojis que o público escolherá para definir como foi a liderança.

Na noite desta quinta (11), a líder Deniziane ficará sabendo qual dos emojis foi o vencedor e representa o seu desempenho como líder.

Na Enquete do Líder, os fãs do reality podem escolher um dentre os sete emojis disponíveis para definir como foi a semana do participante que está no posto. Os emojis são: Alerta, Difícil, Duvidosa, Escondida, Ninja, Ousada e Sortuda.

A Enquete do Líder deverá ficar disponível e aberta para acesso do público sempre às quartas-feiras, no Gshow.





