televisão "Fazenda 17": enquete da roça especial confirma favoritismo de Dudu Camargo De acordo com as parciais, o apresentador será o mais votado para permanecer no reality show da Record

A roça especial de “A Fazenda 17”, da Record TV, será decidida nesta segunda-feira (15). As enquetes já apontam quem tem a preferência do público entre Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Kathy Maravilha, Luiz Mesquita e Walério Araújo.

Os cinco participantes disputam os votos para seguirem na casa. Dudu aparece como favorito nas principais pesquisas, enquanto Kathy surge como provável eliminada do programa.

Na enquete do Uol, Dudu tem 57,03%. Bem atrás dele, Kathy marca a menor intenção de voto, com apenas 9,19%. Fabiano acumula 12,01%, Mesquita fica com 11,25% e o pernambucano Walério Araújo soma 10,51%.

O cenário é parecido na parcial promovida pelo site Notícias da TV. Dudu tem ampla vantagem, com 75,16%, enquanto Kathy aparece na “lanterna”, com 3,93%. Para os demais, as porcentagens são de 8,80 % (Mesquita), 7,06% (Walério) e 5,05% (Fabiano).

Para a enquete da Coluna Play, do jornal O Globo, a disputa entre Kathy Maravilha e Luiz Mesquita está bem apertada, com a bailarina apresentando 4,39% das intenções de voto e o atleta com 4,18%. Dudu desponta na liderança, com 79,28%.

