Enquete: quem sai do BBB 26 no Paredão entre Babu, Sarah e Sol?
Parciais indicam participante com mais chances de deixar o programa nesta terça-feira (10)
Um dos Veteranos do BBB 26 deixará o reality show nesta terça-feira (10). Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega estreiam no Paredão, disputando a permanência na casa, com os votos concentrados em dois dos concorrentes.
O público vota para eliminar o participante. As parciais das enquetes divulgadas ao longo do dia apontam a preferência de Sarah como eliminada.
Na enquete do Uol, a brasiliense lidera com 53,8% das intenções de saída. Logo atrás, Babu apresenta 43,34%, e Sol com apenas 2,86%.
Outras pesquisas apresentam resultados semelhantes. Na CNN Brasil, Sarah dispara na frente, com vantagem maior em relação ao segundo lugar. Ela tem 59%, contra 35% de Babu. Já Sol descansa com seus 6%.
O resultado verdadeiro da disputa será revelado durante a exibição ao vivo do programa, logo após a novela “Três Graças”. A votação ocorre exclusivamente pelo Gshow.