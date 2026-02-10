A- A+

Big Brother Brasil Enquete: Quem sai do BBB 26 no Paredão desta terça (10)? Babu, Sarah ou Sol? Parciais atualizadas Parciais de diferentes veículos mostram oscilações ao longo do dia, com alternância na liderança da rejeição e resultado ainda incerto até a noite

A poucas horas do programa ao vivo, as parciais das principais enquetes sobre o paredão desta terça-feira (10) do Big Brother Brasil 26 apontam um cenário indefinido entre dois participantes do reality



Enquanto alguns levantamentos apontam uma indefinição (ou vantagem numérica ínfima) entre Sarah Andrade e Babu Santana, Sol Vega aparece com índices baixos de rejeição em todas as consultas.

Na enquete do UOL, que contabilizava 1.038.577 votos até as 17h21 (horário de Brasília), Sarah liderava a rejeição com 55,06% dos votos, aparecendo como a mais ameaçada de deixar o reality.

Babu Santana surgia em segundo lugar, com 42,18%, enquanto Sol Vega registrava apenas 2,76%, praticamente fora da disputa segundo esse levantamento.

Situação semelhante era observada em parcial divulgada pelo Metrópoles, às 14h52. Nela, Sarah aparecia com cerca de 55% dos votos para sair, seguida por Babu, com 40%, e Sol, com 4,54%.

No início da noite, os números indicavam maior equilíbrio em algumas enquetes. A atualização publicada pela Coluna Play, do jornal O Globo, às 19h20, mostrava Sarah com 50,33% dos votos, enquanto Babu aparecia logo atrás, com 48,35%. Sol Vega tinha apenas 1,32%.

Já a enquete do Extra, atualizada às 19h30, chegou a apontar uma virada momentânea: Babu Santana liderava a rejeição com 50,83%, seguido de perto por Sarah, com 46,87%, e Sol com 2,03%.

Segundo o levantamento, a diferença mínima entre os dois mantinha o resultado em aberto, com forte mobilização de torcidas nas redes sociais e mutirões de votação ao longo do dia.

Por outro lado, a parcial final pela CNN Brasil às 19h20 indicava um cenário mais confortável para Babu. Nesse levantamento, Sarah Andrade aparecia como provável eliminada, com 59% dos votos, contra 34% de Babu e 7% de Sol Vega.

Apesar das variações entre as pesquisas, todas as enquetes convergem em dois pontos: a disputa principal concentra-se entre Sarah Andrade e Babu Santana, e Sol Vega segue com baixos índices de rejeição. O resultado oficial, no entanto, só será conhecido durante o programa ao vivo desta terça-feira.

