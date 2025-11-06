Qui, 06 de Novembro

"A Fazenda 17": enquete acirrada aponta possível eliminada desta quinta-feira (6)

Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa estão na sétima Roça do programa

Rayane Figliuzzi, Tamires Assis ou Yoná Sousa podem deixar "A Fazenda 17"Rayane Figliuzzi, Tamires Assis ou Yoná Sousa podem deixar "A Fazenda 17" - Foto: Antonio Chahestian/Record

“A Fazenda 17” dará adeus a mais uma participante nesta quinta-feira (6). Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa formam a sétima Roça. As parciais indicam que uma delas tem mais chances de deixar o programa.

Segundo a enquete do UOL, que já conta com mais de 150 mil votos, Yoná deve ser eliminada, com apenas 31,41% dos votos para ficar. Rayane, com 34,24%, e Tàmires, com 33,94%, disputam a preferência do público. 

Já a enquete realizada pela coluna Play, do jornal O Globo, mostra um resultado um pouco diferente. A dançarina Tàmires tem a maioria dos votos, com 46,86%, seguida por Rayane, que surge com 28,15%. Mesmo assim, Yoná seguiria eliminada do programa, já que aparece com 24,99% dos votos. 
 

A ex-participante do “Ilhados com a Sogra” foi indicada pela Sede. A namorada do cantor Belo foi escolhida pelo Fazendeiro da Semana, Toninho Tornado, e Tàmires caiu na Roça graças a Matheus Martins, que conquistou o poder de escolher dois peões para serem votados entre os demais participantes. 
 

