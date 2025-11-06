A- A+

televisão "A Fazenda 17": enquete acirrada aponta possível eliminada desta quinta-feira (6) Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa estão na sétima Roça do programa

“A Fazenda 17” dará adeus a mais uma participante nesta quinta-feira (6). Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa formam a sétima Roça. As parciais indicam que uma delas tem mais chances de deixar o programa.

Segundo a enquete do UOL, que já conta com mais de 150 mil votos, Yoná deve ser eliminada, com apenas 31,41% dos votos para ficar. Rayane, com 34,24%, e Tàmires, com 33,94%, disputam a preferência do público.

Já a enquete realizada pela coluna Play, do jornal O Globo, mostra um resultado um pouco diferente. A dançarina Tàmires tem a maioria dos votos, com 46,86%, seguida por Rayane, que surge com 28,15%. Mesmo assim, Yoná seguiria eliminada do programa, já que aparece com 24,99% dos votos.



A ex-participante do “Ilhados com a Sogra” foi indicada pela Sede. A namorada do cantor Belo foi escolhida pelo Fazendeiro da Semana, Toninho Tornado, e Tàmires caiu na Roça graças a Matheus Martins, que conquistou o poder de escolher dois peões para serem votados entre os demais participantes.



