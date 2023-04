A- A+

bbb 23 Enquetes apontam disputa acirrada para a grande vencedora do BBB 23 Duas sisters são as favoritas do público para levar o grande prêmio

Finalmente chegou a votação mais importante do BBB 23 após 100 dias de confinamento. O programa foi iniciado por Tadeu Schmidt, no domingo (23), seguindo a linha dos últimos dias, relembrando a trajetória das quatro semifinalistas. E chegou o momento de decidir quem ganha o prêmio nesta terça-feira (25).

Leia também • Amanda vence prova de resistência e é a primeira finalista do BBB 23

Antes de declarar oficialmente o trio de finalistas, Tadeu anunciou a última eliminada da competição. Com 49,98% dos votos, Larissa foi eliminada, perdendo de vez a chance de conquistar o maior prêmio da história do Big Brother Brasil, que chegou ao valor final de R$ 2.880.000,00.

E agora é oficial mesmo! As três torcidas estão lutando com unhas e dentes para votar o suficiente para consagrar sua sister favorita a grande vencedora do BBB 23: Aline, Amanda e Bruna estão na disputa. E, de acordo com enquetes nas redes sociais, a decisão está bem acirrada. O primeiro lugar, segundo os internautas, está entre Aline Wirley e Amanda. Quem será que leva a melhor?

Veja também

Streaming Segunda temporada de "Heartstopper", sucesso LGBTQIA+ da Netflix, ganha data de estreia; confira