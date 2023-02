A- A+

BBB23 Enquetes apontam eliminação folgada de brother para Paredão desta terça (21) Votação virtual, e informal, serve como termômetro para resultado do próximo eliminado do reality

O quinto eliminado do Big Brother Brasil (BBB23) será conhecido logo mais, nesta terça-feira (21). Na berlinda da vez estão Fred, Ricardo e Christian e as enquetes - votações virtuais (e informais) abertas, tão logo são formados os paredões do reality - apontam qual confinado vai sair do programa esta noite.



Por unanimidade e certa folga, o biomédico sergipano Ricardo, o Alface - levado ao Paredão pelo líder Cezar Black - aparece como o próximo participante a ser eliminado do BBB23.









Veja os percentuais de cada um dos três brothers que estão na berlinda da semana, até as 16h15 desta terça-feira (21).



UOL

Ricardo 52,53%

Cristian 25,14%

Fred 22,33%

GZH

Ricardo 49,1%

Cristian 29,1%

Fred 21,8%

O POVO

Ricardo 63,56%

Cristian 15,86%

Fred 20,58%



EXTRA

Ricardo 45%

Cristian 44%

Fred 11%

