BBB23 Enquetes apontam placar apertado entre dois participantes para eliminação desta terça (14) Entre os quatro emparedados da semana, dois deles não correm nenhum risco de eliminação, de acordo com as enquetes

E lá vamos nós em mais uma semana de berlinda no Big Brother Brasil (BBB23), dessa vez com o primeiro Paredão quádruplo da temporada, formado por Amanda, Bruno, Guimê e Paula.



Como sempre, o placar virtual (e informal) chega apontando quem será o suposto eliminado da noite desta terça-feira (14).



Apesar do percentual apertado, Bruno Gaga deve sair do programa. Paula é a sister que mais se aproxima dele. Já Amanda e MC Guimê aparecem como meros coadjuvantes na votação do público da Internet.





Se as tendências de acerto das enquetes seguirem as anteriores, portanto, está decretado o próximo eliminado da edição. Pelo menos até que o anúncio oficial venha à tona e confirme ou não a eliminação do brother alagoano.



Vamos ao termômetro das enquetes? Os percentuais estão atualizados até as 17h23 desta terça.

UOL

Bruno 47,15%

Paula 41,66%

Guimê 7,11%

Amanda 4,08%

EXTRA

Bruno 51%

Paula 40%

Guimê 6%

Amanda 3%

GZH

Bruno 50,2 %

Paula 38,9 %

Guimê 7,7 %

Amanda 3,2 %

FOLHA DE SÃO PAULO

Bruno 49 %

Paula 34 %

Guimê 13 %

Amanda 4 %

