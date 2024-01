A- A+

Beatriz, Davi ou Lucas Pizane? Qual será o eliminado deste terça-feira (16) no terceiro Paredão do Big Brother Brasil (BBB24)?



De acordo com enquetes que costumeiramente são formadas a partir da formação da berlinda, o motorista de aplicativo baiano Davi, 21 anos, deve deixar a casa logo mais.



Apesar de informais e, portanto, não-oficiais, as enquetes funcionam como uma espécie de termômetro da opinião do público sobre os participantes e, não raras as vezes, acertam no palpite de quem deixa o reality.

Para esta terceira eliminação, Davi desponta em algumas das enquetes bem à frente dos demais demais emparedados. Já em outras, a disputa mostra-se acirrada. Acompanhe:



UOL



Davi - 36,1%

Beatriz - 33,2 %

Lucas Pizane - 30,7%



GZH



Davi - 56,9%

Beatriz - 26,7%

Lucas Pizane - 16,4%



EXTRA



Davi - 41,42 %

Beatriz - 32,04 %

Lucas Pizane - 26,54 %



O POVO



Davi - 57, 99 %

Beatriz - 26,30 %

Lucas Pizane - 15, 71%

Veja também

JOÃO GOMES Nasce Jorge, primeiro filho de João Gomes e Ary Mirelle; veja fotos