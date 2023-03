A- A+

BBB23 Enquetes: pernambucana Domitila é mera coadjuvante no Paredão desta terça (7) De acordo com as votações virtuais, Domitila não corre risco de ser a eliminada de logo mais no BBB23; saiba quem deve sair

Ao menos de acordo com as enquetes, a modelo pernambucana Domitila Barros não deve chegar perto de ser eliminada no Paredão desta terça-feira (7) no Big Brother Brasil (BBB23).



A berlinda de logo mais à noite está entre a ex-jogadora de vôlei, Key e a psicóloga paulista, Sarah Aline. É o que apontam as votações informais formadas sempre após as formações dos paredões nos realities.





Sarah, 25, indicada pelo Líder Fred Bruno, disputa a saída diretamente com Key, "vítima" do Big Fone atendido pelo músico MC Guimê. E se depender das votações nas enquetes, é a at letaquem sai no oitavo paredão da edição.



Até as 17h desta terça-feira, percentuais em portais apontavam a eliminação da sister paulista Key Alves, 23. Acompanhe:



UOL

Key Alves 39,78%

Sarah Aline 50,42%

Domitila Barros 9,79%

EXTRA

Key Alves 50%

Sarah Aline 45%

Domitila Barros 5%



GZH

Key Alves 57,9%

Sarah Aline 35,2%

Domitila Barros 6,8%

O POVO

Key Alves 48,17%

Sarah Aline 43,47%

Domitila Barros 8,36%

