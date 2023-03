A- A+

BBB 23 Enquetes apontam que sister deve ser eliminada no 11º Paredão do BBB 23; veja os resultados par Bruna Griphao, Aline Wirley e Gabriel Gonçalves estão na berlinda desta semana

Bruna Griphao e Aline Wirley estreiam na berlinda do BBB 23 nesta terça-feira (28). Junto com Gabriel Gonçalves, elas disputam a permanência, através do voto do público, no 11º Paredão desta edição do reality.

Levando em conta o que as principais enquetes apontam, Aline tem poucas chances de sair da casa. O site Votalhada, que faz uma média dos resultados parciais de portais e pesquisas nas redes sociais, mostra a cantora com apenas 6,62 % das intenções de voto, até às 18h.



Quem parece estar mais próxima de deixar a competição é Bruna Griphao. A atriz aparece com 53,97%. Logo atrás, vem o ator Gabriel Gonçalves, que conta com 39,41%.

Confira os resultados parciais das principais enquetes, atualizados às 18h:

GZH

Aline Wirley - 7,8%

Bruna Griphao - 51,6%

Gabriel Santana - 40,7%

UOL

Aline Wirley - 7,28%

Bruna Griphao - 50,64%

Gabriel Santana - 42,08%

DIÁRIO DO NORDESTE

8,4%

50,3%

41,3%

O POVO

Aline Wirley - 8,58%

Bruna Griphao - 50,73%

Gabriel Santana - 40,68%

EXTRA

Aline Wirley - 5,35%

Bruna Griphao - 46,96%

Gabriel Santana - 47,69%



