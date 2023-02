Unânimes, enquetes apontam qual dos emparedados deve sair nesta terça-feira (7)

A- A+

Informais e não-oficiais, mas as costumeiras enquetes virtuais que rolam antes das berlindas semanais do Big Brother Brasil (BBB) oferecem termômetros interessantes para o resultado dos paredões do reality e, por isso, não podem ser menosprezadas.

O índice de acerto entre os resultados apresentados por portais diversos e o que é trazido oficialmente pelo programa, são quase sempre assertivos, e acabam antecipando o que vai ser visto no ao vivo do reality.





Portanto, dar uma espiada nas votações que antecedem o dia do Paredão, serve, no mínimo, para matar a curiosidade do que supostamente está pra chegar logo mais. Sendo assim, bora dar uma olhada?



Pelo menos até as 17h desta terça-feira, os percentuais apontavam Tina como a próxima eliminada do programa:

UOL

Tina 63,04%

Cezar 22,58%

Gabriel Santana 14,38%

O POVO

Tina 69,71%

Cezar 20,80%

Gabriel Santana 9,49%

EXTRA

Tina 47%

Cezar 25%

Gabriel Santana 29%

GZH

Tina 46,2%

Cezar 37,6%

Gabriel Santana 16,2%

