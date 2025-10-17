</head>" />

Sex, 17 de Outubro

Quem matou?

Enquetes sobre morte de Odete Roitman, em 'Vale tudo', mostram público dividido; veja apostas

Veja os palpites dos espectadores e saiba o que vai acontecer no último capítulo da novela, que será editado poucas horas antes da exibição

Debora Bloch interpreta Odete Roitman em Vale TudoDebora Bloch interpreta Odete Roitman em Vale Tudo - Foto: TV Globo/Reprodução

A depender do público, a resolução do assassinato de Odete Roitman ( Debora Bloch), em " Vale tudo", está longe de ter uma definição unânime. Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais apontam uma clara divisão dos espectadores quanto à grande pergunta que movimentará o capítulo final da novela, nesta sexta-feira (17): afinal, quem matou Odete Roitman?

Os principais suspeitos, de acordo com a investigação que se desenrola na ficção, são Heleninha ( Paolla Oliveira), Celina ( Malu Galli), Marco Aurélio ( Alexandre Nero), César ( Cauã Reymond) e Maria de Fátima ( Bella Campos). O quinteto, porém, não está no topo das apostas do público.

As pesquisas monitoradas pelo GLOBO mostram que a maior parte das pessoas acredita que Odete Roitman forjou a própria morte para aproveitar a vida longe da família. Uma parcela significativa também palpita em Leonardo (Guilherme Magon) como o assassino da própria mãe.

A enquete realizada pela coluna Play, do GLOBO, mostra que 52,11% das pessoas acreditam que Odete planejou a própria morte. Na sequência, surge Leila ( Carolina Dieckmann), com 12,77% dos palpites. César aparece com 8,71% das apostas.

