Quem matou? Enquetes sobre morte de Odete Roitman, em 'Vale tudo', mostram público dividido; veja apostas Veja os palpites dos espectadores e saiba o que vai acontecer no último capítulo da novela, que será editado poucas horas antes da exibição

A depender do público, a resolução do assassinato de Odete Roitman ( Debora Bloch), em " Vale tudo", está longe de ter uma definição unânime. Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis nas redes sociais apontam uma clara divisão dos espectadores quanto à grande pergunta que movimentará o capítulo final da novela, nesta sexta-feira (17): afinal, quem matou Odete Roitman?

Os principais suspeitos, de acordo com a investigação que se desenrola na ficção, são Heleninha ( Paolla Oliveira), Celina ( Malu Galli), Marco Aurélio ( Alexandre Nero), César ( Cauã Reymond) e Maria de Fátima ( Bella Campos). O quinteto, porém, não está no topo das apostas do público.

As pesquisas monitoradas pelo GLOBO mostram que a maior parte das pessoas acredita que Odete Roitman forjou a própria morte para aproveitar a vida longe da família. Uma parcela significativa também palpita em Leonardo (Guilherme Magon) como o assassino da própria mãe.

A enquete realizada pela coluna Play, do GLOBO, mostra que 52,11% das pessoas acreditam que Odete planejou a própria morte. Na sequência, surge Leila ( Carolina Dieckmann), com 12,77% dos palpites. César aparece com 8,71% das apostas.

