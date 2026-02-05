A- A+

HOMENAGEM Enrique Diaz homenageia centenário do pai nas redes: "Escreveu livros que até hoje são usados" Ator é o caçula de seis irmãos de nacionalidades diferentes, entre eles o também ator Chico Diaz

O ator Enrique Diaz usou suas redes sociais para homenagear o pai, o diplomata paraguaio Juan Díaz Bordenave, que faria 100 anos nesta quinta-feira (5), se estivesse vivo. Diaz fez publicou um texto no Instagram que, até a publicação desta matéria, já tem quase 800 likes.



"Uma figura, um humor super específico e amoroso. Muito muito atento com o ideal de justiça social, e sobretudo com questões de educação, de participação. Inclusive escreveu dois daqueles livrinhos da Coleção Primeiros Passos, "O que é Comunicação" e "O que é Participação". Foi parceiro e interlocutor de Paulo Freire, parceiro e amigo de Frei Betto e Leonardo Boff, viveu e trabalhou no México, Costa Rica, Peru, Paraguai, Brasil, escreveu livros que até hoje são usados em cursos de comunicação, deixou um legado no pensamento sobre educação participativa, semeou utopias, como se diz. O tipo de figura cujo pensamento seria (é) essencial no mundo hoje", escreveu o ator.



Veja a publicação de Enrique Diaz:



Seis irmãos, seis nacionalidades

Enrique, vale lembrar, é irmão do também ator Chico Diaz. Eles são frutos do casamento de Juan Díaz Bordenave a tradutora brasileira Maria Cândida Rocha. Por conta da profissão do pai, os seis irmãos nasceram em países diferentes: Enrique é peruano, e Chico, mexicano.





Além de diplomata, Juan Enrique Diaz Bordenave era educador e atuava em um instituto ligado à Organização dos Estados Americanos.

