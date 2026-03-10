A- A+

CINEMA ''Enrolados'': Kathryn Hahn é confirmada para viver a vilã Mãe Gothel no live-action de Rapunzel O anúncio foi confirmado pela atriz nas redes sociais em vídeo compartilhado com o Disney Studios

O filme live-action inspirado na animação ''Enrolados'' ainda não tem data confirmada para estreia, mas a escolha do elenco já começou.

A atriz Kathryn Hahn, estrela da minissérie "Agatha Desde Sempre", confirnou que dará vida a vilã Mãe Gothel, um dos personagens centrais da trama que reconta a história da princesa da Disney, Rapunzel.

No vídeo publicado nas redes sociais de Kathryn em parceria com o Disney Studios, a atriz surge empolgada com a nova personagem. O nome de Kathryn era o mais pedido pelos fãs para viver a vilã.

Além de Kathryn, já foram confirmados no elenco a atriz Teagan Croft, estrela da série ''Titãs'', como Rapunzel e o ator Milo Manheim como Flynn.

Michael Gracey é o responsável por dirigir a produção e Jennifer Kaytin Robinson assume o roteiro do live-action

Pausa na pré-produção

''Enrolados'' teve sua pré-produção pausada recentemente devido o mal desempenho do filme live-action da ''Branca de Neve'', que contou com uma arrecadação inferior ao espereado pelo Disney Studios.

Veja também