EXPECTATIVA Ensaio com dublê de Madonna no palco agita os fãs que cantam músicas em coro ao lado do palco As batidas de 'Open your heart', mesmo sem letras e voz da artista, fez fãs cantarem e aplaudirem como se já estivessem na frente da Rainha do Pop

Por volta das 17h32, uma sósia-dublê de Madonna subiu ao palco com “Nothing really matters”, música que abre o show, e, dali em diante, passou a se movimentar pelo palco, só com as batidas das músicas, como “Open your heart”. Um operador de câmera a acompanhava. Mesmo sem as letras e a voz da artista, os fãs cantavam por ela e aplaudiam como se estivessem na frente da Rainha do Pop.

Quando o globo espelhado desceu, não parecia que se tratava de um ensaio, muito menos que era uma dublê. Afinal, estava começando “Holiday”. Os fãs que se aglomeravam no calçadão fizeram o coro. Em seguida, foi a vez da melancólica “Live to tell” (sem as imagens de figuras como Cazuza e Renato Russo nos telões, como no ensaio desta quinta).

Na sequência, o kimono preto por cima da pouca roupa e a batida de sinos não deixou dúvidas: era a vez de “Like a prayer” — e os fãs, aglomerados, cantaram mais alto que em “Holiday”.

Ainda somente com as batidas, a dublê ensaiou os passos de “Erotica”, vestindo um figurino idêntico ao usado por Madonna no show (e no ensaio da própria Rainha, na madrugada desta sexta), uma espécie de roupão de lutadora de boxe por cima de uma camisola vermelha. Sem o roupão, só com a camisola, a dublê encerrou o ensaio, que durou cerca de uma hora, por volta das 18h30, com “Hung up”. Os fãs foram à loucura.

