RAINHA DO POP Ensaio de Madonna no RJ tem Pabllo Vittar e fala com público: "Oi Brasil, vocês estão me ouvindo?" Cantora e drag queen ensairam juntas o hit 'Music' com bandeiras do Brasil; atriz Sandra Bréa foi incluída no painel de homenagens da 'Celebration Tour'

Madonna, enfim, apareceu. A rainha do pop subiu ao palco montado em frente ao Copacabana palace na noite desta quinta-feira (2) para o primeiro ensaio do show que fará no sábado. Usando máscara e um quimono preto, ela fez a alegria dos fãs ao cantar "Nothing Really Matters", canção do álbum "Ray of Light", de 1998, que tem sido a escolhida da pop star para abrir os show da "Celebration Tour".

Depois, Madonna tocou guitarra em "Burning Up", um dos primeiros sucessos de seus 40 anos de carreira, gravado em seu primeiro álbum, "Madonna", de 1983, e emocionou o público ao ensaiar a canção “Live to tell”, do álbum "True Blue" (1986), enquanto o telão reproduzia imagens de personagens homenageados, entre eles os brasileiros Betinho, Cazuza, Renato Russo e Sandra Bréa.

Em cima de uma plataforma no palco, a cantora se revezou entre momentos em pé e deitada sobre uma namoradeira de madeira e ferro. O quimono preto que vestia deu lugar a um short e blusa de mangas bufantes, os dois pretos, e luvas de renda. Na perna esquerda, Madonna usava uma meia de compressão.

Em seguida, ela tocou ao violão “Express Yourself”, do álbum "Like Prayer", de 1989, acompanhada pelo filho David Banda, também no violão, e um músico no violoncelo. Neste momento, o público em Copacabana fez coro e bateu palmas no ritmo na música.





Foi então que Madonna falou com o público:

- Oi Brasil, vocês estão me ouvindo? Vocês estão felizes? Estão prontos? Só checando! - disse ela, antes de cantar “La isla bonita”, outra canção do álbum "True Blue". Desta vez, apenas David tocava violão, enquanto o telão exibia imagens do Rio de Janeiro, dos cartões-postais da Zona Sul às favelas cariocas.

A canção se mesclou a “Music”, que ganhou ritmo de samba e a participação da brasileira Pabllo Vittar. Diante da drag brasileira, Madonna dançou funk com as mãos e pés no chão e o bumbum projetado para cima, na mesma posição da coreografia de “Envolver”, de Anitta. Depois, Pabllo a abraçou pelas costas.

A multidão de fãs foi à loucura quando componentes de escolas de samba subiram ao palco para dar ritmo extra à canção “Music”, enquanto imagens da cantora Nina Simone e do ativista Malcolm X era exibidas no telão. Pabllo e Madonna então dançaram juntas e interagiram entre si e com um grupo de bailarinos. Ao final, cada uma segura uma bandeira do Brasil, que também é projetada no telão.

Em um terceiro look na noite, Madonna vestia um estilo caubói, com direito a chapéu e uma máscara vermelha, para a música “Die another day”, tema do filme "007 - Um novo dia para morrer" e gravada por ela no álbum "American life", de 2003.

Após 22h, o som abaixou consideravelmente, mas Madonna continuou no palco. Em cima da plataforma, vestia um macacão preto colado ao corpo e ensaiava movimentos complexos de dança. Ao começo de “Frozen”, também do álbum "Ray of light", voltou ao traje inicial da noite. Um bailarino estava a seu lado e vestia o mesmo figurino.

Depois de alguns minutos de silêncio, a Rainha do Pop voltou ao palco vestindo body e corselete com retalhos de jeans, luvas azuis, cordões longos brilhantes e uma máscara branca acoplada a um véu para a música “Bitch I’m Madonna”, do álbum "Rebel Heart" (2015). O público vibrou ao ver Bob The Drag Queen, vencedora da oitava temporada do reality RuPaul’s Drag Race e MC do show, em meio aos dançarinos que acompanhavam a cantora.

Anitta vai?

Enquanto Madonna e Pabllo Vittar ensaiavam em Copacabana, outra brasileira especulada para o show estava nos EUA. Anitta deu uma entrevista nesta quinta-feira em um evento da revista Variety em que deixou no ar sua participação no show:

"Madonna fará um show na Praia de Copacabana para mais de 1 milhão de pessoas. Quando eu recebi o convite, eu pensei, definitivamente irei. É histórico para o meu país", disse a brasileira sem confirmar se o convite é para assistir ou se apresentar ao lado da rainha do pop. As duas gravaram uma canção juntas, "Faz Gostoso", que está no álbum "Madame X", de Madonna.

