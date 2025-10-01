Qua, 01 de Outubro

CARNAVAL

Ensaios da Anitta confirma a turnê no Recife e em mais cidades; veja como comprar ingressos 

A pré-venda para o Carnaval da cantora carioca ocorre no próximo sábado (4)

''Cosmos'' será o tema dos Ensaios da Anitta em 2026''Cosmos'' será o tema dos Ensaios da Anitta em 2026 - Foto: Divulgação/Iude Richele

Para a alegria dos foliões, os Ensaios da Anitta estão confirmados para 2026. A cantora carioca anunciou a aguardada temporada pré-carnavalesca em oito cidades, incluindo uma data no Recife, no dia 17 de janeiro, apresentando um show repleto de hits, coreografias e figurinos elaborados que devem agitar o público pernambucano. 

A nova série de shows ao vivo é destinada a comemorar a época favorita do ano de Anitta, além de vibrar a pré-folia de oito cidades brasileiras. No próximo ano, o pré-Carnaval da cantora carioca celebra a astrologia e o universo místico através de figurinos alegóricos, inspirados em diferentes elementos do zodíaco sob o tema ''Cosmos''. 

''A minha época preferida do ano tá chegando, gente! Eu sempre encontro um jeito de trazer a minha identidade, o meu jeitinho de ser, para os temas do meu carnaval. O ‘Cosmos’ vem para representar o meu momento atual. Mas os mantras ficarão só nos memes, tá? Para 2026 podem esperar muita jogação, hits, looks belíssimos e aquele clima de folia que é marca desses shows'', festeja a artista.

Além da capital pernambucana, a turnê está confirmada nas cidades de Belém, Fortaleza, Brasília, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.

Repertório
Os Ensaios da Anitta tem o intuito de aproximar o público da artista, resultando na montagem do palco de 360 graus para a girl from Rio performar o repertório de sucesso, mas também percorre as famosas músicas carnavalescas. Além disso, os convidados da cantora carioca são responsáveis por envolver o público, contemplando os gêneros do pop, funk, trap, rap, sertanejo, piseiro, brega, axé e outros.

Ingressos
As vendas dos bilhetes para os Ensaios da Anitta serão feitas por meio do site (www.carnavaldaanitta.com.br) com limite de até 2 ingressos por CPF. Os clientes do banco digital Mercado Pago podem garantir os ingressos na pré-venda, que ocorre no próximo sábado (4), enquanto as vendas gerais começam na terça-feira (7). 

Serviço
Abertura da pré-venda dos Ensaios da Anitta 2026
Quando: 4 de outubro, 12h
Onde comprar: www.carnavaldaanitta.com.br
Validade: 24h ou até a disponibilidade do lote
Limite: até 2 ingressos por CPF
Forma de pagamento: válida apenas para cartões de crédito pessoa física do Mercado Pago
Mais informações:@ensaiosdaanitta 

Veja datas e locais dos Ensaios da Anitta 2026: 
10/01, Belém (Pará)
11/01, Fortaleza (Ceará)
17/01, Recife (Pernambuco)
18/01, Brasília (Distrito Federal)
24/01, Campinas (São Paulo)
25/01, Rio de Janeiro
07/02, Belo Horizonte (Minas Gerais)
08/02, São Paulo

Com informações da assessoria de imprensa

