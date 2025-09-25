A- A+

diversão "Ensaios da Anitta" e Mercado Pago anunciam parceria para 2026 com ações para os fãs Comunicado foi feito durante a Mercado Livre Experience 2025

São Paulo (SP) - A cantora Anitta e o Mercado Pago anunciaram mais uma parceria, desta vez para a turnê de shows pré-Carnaval da cantora, os "Ensaios da Anitta", para o próximo ano. O comunicado foi feito durante a Mercado Livre Experience 2025, que acontece em São Paulo (SP), nesta quinta-feira (25).

A turnê foi lançada em 2019, em um show único com o tema "Mariah Carey". Com o tempo, o evento cresceu, e já teve temas como "Escolas de Samba", "Guerreiras" e "Maratona de Jogação". Para 2026, já foi anunciado que as apresentações serão baseadas no "Cosmos".

"Vai ser incrível o ano de 2026. Vamos estar juntos nos Ensaios, com várias ações voltadas para os fãs. Ainda não podemos entrar nelas, falar sobre, mas em breve vamos poder anunciar. Vocês vão gostar muito", disse a artista.

Durante a coletiva, Anitta também não especificou as cidades que vão receber a turnê. Segundo ela, o anúncio deverá ser feito em breve.

"A gente tem que fazer um planejamento de acordo com o ano, porque alguns anos têm mais ou menos fins de semana. Chegamos a fechar uma cidade nova que acho que vão gostar muito, mas ainda não podemos revelar", explicou.

No ano passado, a artista passou por Recife (PE), São Luís (MA), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Brasília (DF), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e São Paulo (SP). As apresentações aconteceram entre os meses de janeiro e fevereiro, sempre aos fins de semana.

Parceria de sucesso

No início do ano o Mercado Pago anunciou Anitta como nova embaixadora da marca. O anúncio, inclusive, foi nada menos que inusitado: a artista passou 30 minutos completamente parada, durante uma live, e despertou diversas dúvidas nos fãs.

A ação, no entanto, era apenas publicitária, e marcou o anúncio oficial da cantora na marca. Na época, o Mercado Pago brincou nas redes sociais, e classificou o episódio como um "desperdício". "O mesmo que você deixar o seu dinheiro parado em uma conta que não rende", completou o banco.

Mercado Livre Experience 2025

O evento anual do Mercado Livre aconteceu entre quarta (24) e quinta-feira (25). Segundo a gestão, cerca de 18 mil pessoas compareceram ao ponto para acompanhar painéis e palestras de grandes nomes do setor logístico brasileiro, além de embaixadores da marca, como Ronaldo e Neymar.

*O jornalista foi a São Paulo a convite do Mercado Livre.

Veja também