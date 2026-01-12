Ensaios da Anitta voltam ao Recife com tema "Cosmos" neste sábado (17)

A- A+

Os Ensaios da Anitta estão oficialmente de volta ao Recife. Um dos projetos mais aguardados do calendário da pré-folia brasileira retorna em 2026 com novo conceito e passagem confirmada pela capital pernambucana neste sábado (17), prometendo mais uma noite de muita música e dança.

Para o Carnaval, Anitta escolheu como tema o “Cosmos”, trazendo para o palco referências ligadas à astrologia e ao universo místico. A proposta deve se refletir especialmente nos figurinos, que sempre é um dos pontos altos dos ensaios, com looks inspirados em signos, planetas e elementos cósmicos.

“Eu sempre encontro um jeito de trazer a minha identidade, o meu jeitinho de ser, para os temas do meu carnaval. O ‘Cosmos’ vem para representar o meu momento atual. Mas os mantras ficarão só nos memes, tá? Para o evento podem esperar muita jogação, hits, looks belíssimos e aquele clima de folia que é marca desses shows”, afirma a cantora.

Consolidado como um verdadeiro aquecimento para o Carnaval, o projeto movimenta multidões por onde passa. Na edição anterior, em 2025, os Ensaios da Anitta venderam mais de 250 mil ingressos, reforçando a força do evento entre os principais acontecimentos musicais do país neste período do ano.

O formato também é um diferencial. O palco em 360 graus aproxima o público da artista e cria uma experiência imersiva, além de abrir espaço para participações especiais. Ao longo da turnê, Anitta costuma receber convidados de diferentes gêneros musicais, como pop, funk, trap, rap, sertanejo, piseiro, brega e axé, refletindo a diversidade sonora que também marca o repertório do show. Ainda não foram confirmados os convidados da edição no Recife.

No setlist, a cantora passeia por grandes hits da carreira, mas também incorpora clássicos e releituras do Carnaval brasileiro, transformando cada apresentação em uma verdadeira celebração da cultura da folia.

Para reforçar a importância da hidratação durante a festa, o público contará ainda com bebedouros de água gratuitos, disponibilizados pela Beats ao longo do espaço, que também aposta no recém-lançado Beats Green Mix.

A temporada 2026 dos Ensaios da Anitta começa neste fim de semana e passa por Recife (PE), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), entre janeiro e fevereiro.

Os ingressos para os Ensaios da Anitta estavam disponíveis no site do evento e na plataforma Ingresse, mas esgotaram 6 horas após o início da abertura de vendas em outubro de 2025.

