"Ensaios de despedida", novo livro de Elisama Santos, aborda a sobrecarga das mulheres

O peso invisível da carga mental feminina, o impacto do “não dito” nas relações e o choque entre gerações são temas que afloram no mais novo livro de Elisama Santos. Em “Ensaios de despedida”, a psicanalista baiana faz sua segunda incursão pela ficção e coloca no papel os desabafos de uma mulher sobrecarregada e incompreendida.

A narradora-personagem da obra é Cristina, uma advogada na casa dos 60 anos que percebe ter desperdiçado boa parte da vida cuidando de uma família idealizada, enquanto anulava a si mesma. Em um rompante, resolve abandonar tudo e escreve uma carta de despedida para a única filha.

O medo de largar a família, no entanto, faz com que Cristina recue várias vezes. O que era para ser uma única carta, explicando seus motivos para ir embora, acaba se tornando uma série de confissões nunca entregues à destinatária. Nelas, ela se abre completamente, revelando segredos e desejos soterrados por anos de dedicação a um casamento falido.

“Olhando para trás e relendo o livro, consigo perceber que foi [escrito] para as minhas mais velhas: tias, mãe, as mulheres que eu acompanhei enquanto crescia. Sempre observei muito a vida delas. Sei que a Cristina veio de todas elas reunidas e da minha vontade de dizer a elas que ainda dá tempo de viver”, contou Elisama Santos, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Ao direcionar seu relato para Maria Izabel, Cristina revela as dificuldades de ser compreendida pela filha. Mesmo vindo de uma geração supostamente mais esclarecida sobre as pressões sociais sofridas pelas mulheres, a jovem parece muitas vezes ignorar o que a mãe vivencia dentro de casa.

“Nossa geração realmente se acha muito superior às anteriores. Vamos com calma. Muitas vezes, o nosso discurso só vale para quem tem a mesma idade da gente e pensa exatamente igual. É muito fácil falar de machismo, feminismo e sua mãe ficar escrava na cozinha todo domingo”, aponta a autora.

Nas linhas que escreve para depois esconder, Cristina coloca para fora aquilo que silencia, o “não dito” na convivência com a filha e o marido. Elisama aponta a dificuldade que as pessoas têm de nomear seus sentimentos para os outros e até para si mesmas.

“A gente tem uma dificuldade de se encontrar nas relações. Para que eu consiga falar com o outro, eu preciso primeiro lembrar o que é importante para mim. Se eu estiver sempre na defensiva, não consigo nem entender o que estou defendendo”, analisa.

A escritora conta que tem se sentido feliz pela quantidade de mensagens recebidas de leitores que presentearam as próprias mães com o livro. “Era esse o lugar onde eu queria chegar: que o livro convidasse as pessoas para conversarem”, pontua.

Elisama Santos estreou na ficção com “Mesmo rio”, após o sucesso de “Educação não violenta”, “Por que gritamos” e “Conversas corajosas”, que abordam de maneira prática temas como criação de filhos e o poder do diálogo. “Ensaios de despedida” é o seu segundo romance, escrito em um processo muito mais rápido do que o anterior.

“Eu estava mais segura nessa jornada de escrever um livro de ficção. Com ‘Mesmo rio’, a novidade me deixava um tanto angustiada e ansiosa. Agora, eu estava mais livre e à vontade com a minha voz ficcional. E acordei com o primeiro capítulo pronto, sentei e escrevi ele todinho”, compartilha.

Serviço:

“Ensaios de despedida”, de Elisama Santos

Ed. Record

240 páginas

Preço médio: R$ 64,90

