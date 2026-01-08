A- A+

CARNAVAL 2026 De Gaby Amarantos a Sarajane: ensaios de Carnaval com Spok mescla sonoridades da música brasileira Prévia, na Casa Estação da Luz, que começa no domingo 18 de janeiro, leva diversidade da música sob comando de Maestro Spok

A prévia é “Ensaios de Carnaval com Spok & Convidados”, mas poderia ser também “os dias em que o maestro mais se diverte no Carnaval” porque, segundo o próprio, “é especial, diferente, pela diversidade musical e artística”.



E, de fato, é. Há pelo menos quatro anos a Casa Estação da Luz, em Olinda, premia a música brasileira com uma mescla que promove encontros épicos da folia em Pernambuco com outras sonoridades, tal qual será na edição deste ano.

Sob o comando de Sua Majestade, o Frevo, regido por Spok, vai ter de Gaby Amarantos a Sarajane, passando ainda por Elba Ramalho e Joyce Alane, entre outros nomes e ritmos que passam pelo espaço a partir do domingo 18 de janeiro, quando a festa inicia com Roberta Sá, Gerlane Lops, Juba Valença e Gabi do Carmo, além da discotecagem do DJ Dolores.





Cantora e compositora pernambucana Gerlane Lops é um dos nomes convidados dos Ensaios com Spok | Crédito: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco





Os Ensaios continuam com outros encontros pelos três domingos seguintes, encerrando a temporada com Elba Ramalho, Almério, Natascha Falcão e Sérgio Andrade.

“Poucos lugares recebem uma coisa tão diversa, é uma grande celebração (...) e a cada ano esses ensaios estão ficando cada vez mais consolidados, mais artistas vêm e se somam aos nossos artistas”, comenta Spok em conversa com a Folha de Pernambuco, complementando que a casa e toda sua ambientação “tem uma proteção máxima e espiritual, tendo como patrono uma lenda viva”. A referência foi a Alceu Valença, a quem pertence o espaço, inaugurado em 2021.

“Só Spok consegue”

Para a sócia-gestora da Estação da Luz, Natália Reis, é “um privilégio ter Spok nesses ensaios” que, a propósito, são de fato, ensaios.



Em parceria com o produtor André Brasileiro, ela divide a curadoria dos artistas, conversando com cada um deles e explicando sobre a ideia do projeto.

“Tudo é muito descontraído porque, literalmente, é um ensaio. Eles não se encontram antes, e só Spok consegue isso, regendo essa mistura de musicalidades e do jeito que ele faz”, enaltece a gestora.

Os ingressos para os “Ensaios de Carnaval com Spok & Convidados” podem ser adquiridos no Sympla com valores a partir de R$ 65, via Sympla.



Moda autoral e sustentável

Além da programação musical nos Ensaios, a casa também vai promover a Feira Ilumina + Re-Brilhe.



O projeto reforça a economia criativa do Carnaval no estado, com foco na moda autoral e na valorização de criadores locais, com estilistas, artesãos e marcas independentes funcionando em modelo colaborativo.



É a quarta edição da Ilumina que acresce uma nova fase, incorporando a Re-Brilhe, dedicada à moda circular e ao incentivo de práticas sustentáveis, promovendo uma folia mais consciente sob curadoria de Camila Ferza, Thaís Arruda e Natália Reis.

Urso Maluco Beleza

Antes dos ensaios, já neste domingo (10), a Festa do Bloco Urso do Bicho Maluco Beleza abre os trabalho carnavalescos da casa, com show de Juba Valença e o seu “Freverá”, ocasião em que clássicos do gênero e composições autorais integram o repertório.



Crédito: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A Orquestra do Maestro Babá e o DJ Gilson completam a folia, que será encerrada no estilo Olinda de celebrar o Carnaval: em cortejo, com desfile do bloco - fundado em 1992 - saindo da Estação da Luz para os Quatro Cantos. O valor para acesso à festa do bloco é de R$ 50, via Sympla.

Casa com jardim aberto

Durantes os dias de Carnaval, a Casa Estação da Luz permanecerá aberta mas em tom de acolhimento e receptividade a quem quiser desfrutar da folia em Olinda e deseja dar uma passadinha para curtir uma sombra, se esbaldar nos comes e bebes e se entregar a uma massagem relaxante para ‘ficar de boas’ e voltar ao sobe e desce ladeiras da cidade.

“Funcionamos como uma casa anfitriã. A gente se sente como uma casa, com jardim aberto que oferece conforto ao folião”, destaca Natália que, salienta ainda, sobre os shows que acontecem no espaço durante os quatro dias de festa.

“Serão apresentações apenas de cultura popular, respeitando a passagem dos blocos, quando eles passam a gente para tudo.



A ideia não é trazer o Carnaval para dentro da Estação da Luz, mas levar o público para ver o Carnaval de Olinda, para vivenciar a festa e ter um lugar para voltar quando quiser um refúgio”, explica.



A casa vai funcionar dos dias 14 a 17 de fevereiro, das 10h às 17h, com apresentações que passam pelo maracatu, coco e samba, além do frevo.



Bares, praça de alimentação e banheiros também integram a estrutura que estará à disposição do folião. O valor para acesso à Estação da Luz no Carnaval é a partir de R$ 165, via Sympla.



